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Предполагаемый Infinix Hot 12 может получить SoC MediaTek Helio G85

25 марта 2022, 08:41




Еще в декабре приходили сообщения о том, что Infinix работает над преемником смартфона Hot 11, который вполне логично получит название Infinix Hot 12. Однако последние новости показывали нам устройство под псевдонимом Infinix Hot 11 2022. Теперь же инсайдер Парас Гуглани поделился новой информацией из Google Play Console о модели Infinix Hot 12 под номером X6817.

Infinix Hot 12 утечка характеристик


Предполагаемый Infinix Hot 12 или X6817 получит экран с отверстием под фронтальную камеру и HD+ разрешением 720x1640 пикселей. Заявленная плотность - 320 ppi.

новый смартфон Infinix Hot 12 вид спереди

Infinix Hot 12


Смартфон оснастят чипсетом MediaTek MT6769V, более известным как MediaTek Helio G85, в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти. Ожидается, что у него будет 64 Гбайт или 128 Гбайт встроенной памяти. Устройство работает под управлением ОС Android 12 прямо из коробки.

Никаких других подробностей о грядущем Infinix Hot 12 пока нет. Но, учитывая, что телефон прошел сертификацию Play Console, мы ожидаем, что он будет официально представлен в ближайшее время.

Предыдущие утечки рассказывали про Infinix Hot 11 2022. Рендеры новинки показали несколько цветов: зеленый, золотой и черный. Из этих же утечек следует, что устройство получит 6,8-дюймовый IPS-дисплей с частотой 90 Гц и разрешением FHD+.

Дизайн смартфона Infinix Hot 11 2022

Infinix Hot 11 2022


На задней панели Infinix Hot 11 2022 разместится двойная камера, с основным модулем на 48 Мп. По слухам, устройство будет оснащено батареей на 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, чипсетом UNISOC T700 SoC, 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. В качестве операционной системы оно получит Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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