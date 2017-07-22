Буквально на днях в интернет просачивались данные о Realme C31 и сегодня он был представлен официально. Смартфон оснащается чипсетом Unisoc T612, работает под управлением Realme UI R Edition на базе Android 11 и окажется доступен в модификациях с 3+32 Гбайт и 4+64 Гбайт памяти. Отмечается наличие отдельного слота для карт памяти формата microSD объемом до 1 Тбайта.
Realme C31 получил 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели расположилась 13-мегапиксельная основная камера, которой помогают два дополнительных модуля для макро и портретной съемки. Realme не раскрывает разрешение последних сенсоров, но раз это бюджетная модель, то, скорее всего, это датчики по 2 Мп каждый.
Из интересных деталей отметим боковой сканер отпечатков пальцев у Realme C31. Также здесь имеются 3,5-мм разъем для наушников, уже старенький порт microUSB и неплохой аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Толщина корпуса Realme C31 - 8,4 мм. В продаже будут версии в двух цветах: темно-зеленом и серебристом. Он уже доступен для покупки в Индонезии через официальный сайт Realme, JD.id и Tokopedia. Базовая модель с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт встроенной памяти стоит порядка 110 долларов / 100 евро, а версия с 4 + 64 Гбайт памяти обойдется примерно в 120 долларов / 110 евро.
Realme C31 поступит в продажу в Индии 31 марта, когда он официально появится в России, пока неизвестно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".