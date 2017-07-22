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Флагманский Intel Core i9-12900KS уже появился в магазинах: 5.5 ГГц и 24 потока

25 марта 2022, 20:24




Уже давно ожидаемый Core i9-12900KS от Intel неожиданно был раскрыт в американском магазине электроники Newegg. Крупный розничный продавец комплектующих для ПК выставил на продажу еще необъявленный чип Intel и начал принимать заказы сегодня утром, а спустя пару часов уже убрал его из продажи. С учетом масштабов и популярности Newegg, можно не сомневаться в опубликованных там полных спецификаций новинки.

Core i9-12900KS, где S означает Special Edition, поднимает частоты на новую высоту. Это процессор в конфигурации 8P+8E, при этом ключевым параметром является частота в Turbo до 5,5 ГГц для двух ядер и до 5,2 ГГц для всех ядер и, как и для всех представителей с литерой K, при достаточном охлаждении этот чип способен работать сколько угодно в Turbo-режиме. Учитывая экстремальные тактовые частоты, Intel потребуется провести еще какой-то биннинг, чтобы вывести эти процессоры на рынок в достаточном количестве с такими характеристиками.

Утечка данных о Intel Core i9-12900KS: Турбо до 5.5 ГГц и до 5.2 ГГц для всех ядер и 24 потока.



По сравнению с обычным Core i9-12900K новинка получит дополнительные 100 МГц к частотам всех ядер E-core и P-core, но +300 МГц в Турбо. TDP также немного увеличился для поддержки более высоких тактовых частот; в то время как мощность Turbo остается на уровне 241 Вт, базовая мощность теперь составляет 150 Вт по сравнению со 125 Вт для обычного 12900K. Также есть поддержка DDR4-3200 и DDR5-4800 и встроенная графика UHD 770.

Intel уже выпускала подобные «Special Edition» процессоры. Самым последним был Core i9-9900KS, улучшенная версия i9-9900K. KS была первой моделью с тактовой частотой 5,0 ГГц на всех восьми ядрах, однако поставки были ограничены, и ее было трудно достать.

Некоторые подробности о 12900KS просочились еще до сегодняшнего квази-запуска, с некоторыми комментариями о том, что эта дополнительная частота легко доступна на стандартной 12900K с небольшим разгоном. Разница здесь в гарантии этой частоты без необходимости разгона -- тот же аргумент, что и раньше с 9900KS против 9900K. Для ряда пользователей это полезная гарантия, особенно для готовых систем и системных интеграторов.

стали известный характеристики Intel Core i9-12900KS


Некоторые подробности о 12900KS просочились еще до сегодняшнего квази-запуска, с некоторыми комментариями о том, что эта дополнительная частота легко доступна на стандартной 12900K с небольшим разгоном. Разница здесь в гарантии этой частоты без необходимости оверклокинга - тот же аргумент, что и раньше с 9900KS против 9900K. Для ряда пользователей это полезная гарантия, особенно для готовых систем и системных интеграторов.

Розничная цена на Intel i9-12900K уже составляет около 610 долларов, а новый, «специальный» будет еще дороже на 189 долларов, итого 799 долларов на Newegg. Достаточно сказать, что Intel не претендует на доступность в плане цены, а взимает дополнительную плату за высокие тактовые частоты. На момент публикации статьи неясно, когда будет официально выпущен i9-12900KS. В предзаказе на Newegg «первой доступной» датой было 10 марта, так что, возможно, кто-то ошибся на месяц.


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