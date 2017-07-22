В то время как все ожидают выход iQOO Neo6 на рынок, бренд тихо и без лишнего шума выпустил в Китае модель iQOO U5x. По дизайну смартфон напоминает модели Vivo и предлагает бюджетные, но неплохие характеристики, такие как чипсет Snapdragon 680 и аккумулятор с емкостью 5000 мАч.
Стоимость iQOO U5x составила 849 юаней (~ 133 доллара США) за вариант с 4 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт хранилища и 1049 юаней (~ 165 долларов США) за вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт хранилища. На выбор два цвета -- синий и черный. Его уже можно приобрести в магазинах JD, Suning и других авторизованных магазинах Китая.
iQOO U5x получил 6,51-дюймовый экран с каплевидным вырезом и HD+ разрешением (1600 x 720 пикселей). Это ЖК-панель со стандартной частотой обновления 60 Гц и соотношением экрана к корпусу 89%. Телефон снимает на 8-Мп фронтальную камеру, расположенную в вырезе. На тыльной стороне двойная камера с 13-Мп основным модулем и дополнительным датчиком на 2-Мп. Также есть светодиодная вспышка.
Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680 SoC в сочетании с 4 или 8 Гбайтами оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Предлагается слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища.
Батарея телефона получила емкость в 5000 мАч, зарядка на 10 Вт через micro USB кабель. У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности и интерфейс OriginOS на базе ОС Android 11.
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