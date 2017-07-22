Разработчики CapframeX - инструмента для анализа графической производительности, опубликовали впечатления о новой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, которая будет предлагать до 10% прироста производительности на 4К разрешении по сравнению со своим не Ti-собратом.
Конкретные игры не указывались, но звучит так, как лучший сценарий для видеокарты. Кроме того, говорится, что она работает на частоте 2 ГГц и даже чуть выше против 1.7 ГГц у обычной версии, что должно приводить к хорошему приросту производительности.
Нужно помнить, что NVIDIA делает все возможное с GeForce RTX 3090 Ti, предлагая графический процессор GA102 с еще двумя SM модулями (10752 ядра против 10496 ядер), более высокими тактовыми частотами (минимальное ускорение 1860 МГц), более высокими скоростями памяти (21 Гбит/с и GDDR6X), более мощное охлаждение и безумный TGP в 450 Вт (+100 Вт по сравнению с RTX 3090).
В основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti лежит графический процессор GA102. Это флагманский игровой GPU, а также самый быстрый игровой GPU, созданный NVIDIA. Техпроцесс 8 нм, в общей сложности 28 миллиардов транзисторов, его площадь составляет 628 мм2, что делает его вторым по величине когда-либо произведенным GPU, сразу после Turing TU102, на котором работали на RTX 2080 Ti и Titan RTX.
GeForce RTX 3090 Ti работает на базовой тактовой частоте 1560 МГц, с ускорением до 1860 МГц против соответственно 1400 МГц и 1700 ГГц у обычной RTX 3090. Что касается памяти, новинка поставляется с 24 ГБ памяти следующего поколения GDDR6X. Благодаря новейшим кристаллам графической памяти Micron, RTX 3090 Ti может обеспечить скорость памяти до 21 Гбит/с. Вместе с 384-битной шиной это обеспечивает совокупную пропускную способность в 1008 Гбит/с.
По слухам, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет первой картой, совместимой с PCIe Gen 5.0, с одним 16-контактным разъемом питания, который может подавать на карту до 600 Вт мощности.
Что касается набора функций, то NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24 ГБ получила все современные функции и инструкции, кодировщик NVENC и декодер NVCDEC, поддержку новейших API, ядра трассировки лучей 2-го поколения, тензорные ядра 3-го поколения. Все современные функции RTX, такие как DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay и поддержку G-SYNC. Ожидается, что видеокарта появится 29 марта по существенно большей цене, чем 1499 долларов, которые просят за обычную, не Ti версию RTX 3090.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".