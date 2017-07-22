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Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков появятся 30 марта

26 марта 2022, 15:06




Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков появятся 30 марта. Запуск новых видеокарт назначен на 30 марта. Компания опубликовала первый тизер предстоящего запуска своих дискретных графических процессоров следующего поколения.

Intel Arc a300M для ноутбуков появятся 30 марта


Графические чипы на базе Xe-HPG для ноутбуков скоро будут доступны, подтверждает Intel в Twitter. Тизер, опубликованный официальной учетной записью Intel Graphics, показывает неизвестный ноутбук с графическим процессором Arc A300M. Ожидается, что компания выпустит два графических процессора, A350M и A370M, предназначенные для тонких ноутбуков с низким энергопотреблением.

Утечки показали, что эти видеокарты работают вместе с Intel Core12-го поколения серий Alder Lake-P и Alder Lake-H, однако до сих пор не было никаких данных о более мощных GPU серий A500 и A700. Серий, которые будут более интересны геймерам.

Intel представит мобильный ARC A300M для ноутбуков


В ответе одному из подписчиков Intel подтвердила, что мероприятие 30 марта будет охватывать только видеокарты Arc для ноутбуков. Кроме того, компания подтвердила, что эти устройства поступят в продажу уже в указанный день. На данный момент мы ожидаем, что в этот день будет выпущено как минимум два ноутбука, в том числе ноутбуки Samsung Book2 Pro или Acer Swift X, сведения о которых просочились от крупных ритейлеров по всему миру.

Ожидается, что к концу следующего квартала Intel выпустит более производительные видеокарты Arc DG2-512EU. Варианты 128EU и 512EU также появятся на настольных платформах, что будет важным событием на рынке компьютерных игр.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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