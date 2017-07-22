Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков появятся 30 марта. Запуск новых видеокарт назначен на 30 марта. Компания опубликовала первый тизер предстоящего запуска своих дискретных графических процессоров следующего поколения.
Графические чипы на базе Xe-HPG для ноутбуков скоро будут доступны, подтверждает Intel в Twitter. Тизер, опубликованный официальной учетной записью Intel Graphics, показывает неизвестный ноутбук с графическим процессором Arc A300M. Ожидается, что компания выпустит два графических процессора, A350M и A370M, предназначенные для тонких ноутбуков с низким энергопотреблением.
Утечки показали, что эти видеокарты работают вместе с Intel Core12-го поколения серий Alder Lake-P и Alder Lake-H, однако до сих пор не было никаких данных о более мощных GPU серий A500 и A700. Серий, которые будут более интересны геймерам.
В ответе одному из подписчиков Intel подтвердила, что мероприятие 30 марта будет охватывать только видеокарты Arc для ноутбуков. Кроме того, компания подтвердила, что эти устройства поступят в продажу уже в указанный день. На данный момент мы ожидаем, что в этот день будет выпущено как минимум два ноутбука, в том числе ноутбуки Samsung Book2 Pro или Acer Swift X, сведения о которых просочились от крупных ритейлеров по всему миру.
Ожидается, что к концу следующего квартала Intel выпустит более производительные видеокарты Arc DG2-512EU. Варианты 128EU и 512EU также появятся на настольных платформах, что будет важным событием на рынке компьютерных игр.
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