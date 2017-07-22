EVGA готовит новый дизайн FTW3 Ultra с 3,5-слотовым решением для охлаждения. Эта модель была обновлена массивным радиатором, совершенно новой печатной платой для размещения нового 16-контактного разъема питания и более энергоемкого графического процессора GTA102-350.
Новая видеокарта толстая, намного шире, чем RTX 3090 FTW3. Дизайн с 3,5 слотами настолько высок, что EVGA даже удалось разместить полное название RTX 3090 Ti на боковой этикетке (как показано ниже). Конфигурация вывода на дисплей не изменилась, но теперь у карты есть новая планка ввода-вывода.
EVGA решила, что будет разумнее разместить новый разъем питания PCIe Gen5 не сбоку, а сзади. Это может помочь с укладкой кабелей, но потребует больше места в корпусе.
Компания Colorful готовит три модели RTX 3090 Ti: BattleAx Deluxe, Vulcan и Neptune. Первая - «бюджетная» версия с обновленным прямоугольным дизайном кулера. Хорошо видно, что печатная плата намного короче, чем у EVGA, что позволило Colorful сделать большое отверстие для отвода тепла на обратной стороне.
RTX 3090 Ti iGame Vulcan OC - флагманская модель, основанная на этом SKU. Это конструкция толщиной в 3,5 слота (судя по фотографиям, как минимум на 1 см толще, чем у RTX 3090 Vulcan). Это также еще одна модель с цветной ЖК-панелью, первой была Kingpin от EVGA. Несмотря на то, что это флагманская модель с более высокой тактовой частотой, чем у BattleAx, она по-прежнему использует один 16-контактный разъем питания.
iGame Neptune OC - модель с жидкостным охлаждением, вероятно, с такой же конструкцией печатной платы, что и у Vulcan. «Толстое» решение для охлаждения с тремя вентиляторами было заменено комплектом AIO с 2 слотами, прикрепленными к 280-мм радиатору с двумя вентиляторами. На данный момент все нестандартные модели RTX 3090 Ti с воздушным охлаждением имеют как минимум 3 слота. В связи с этим возникает вопрос, насколько вероятно использование таких карт в двухчиповых конфигурациях.
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