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OnePlus 10R: теперь известны все характеристики

27 марта 2022, 10:50




Слухи о OnePlus 10R ходят уже несколько месяцев, выход модели ожидается во втором квартале 2022 года. Пока OnePlus не давали официальной информации о 10R, но его полные характеристики уже утекли в сеть и, похоже, что это будет не совсем уж «новый» смартфон .

Источник утверждает, что OnePlus 10R будет работать на SoC Dimensity 8100 (предыдущие слухи говорили о Dimensity 9000) и под управлением OxygenOS 12 на базе Android 12 прямо из коробки. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128 ГБ/256 ГБ памяти типа UFS 3.1.

Стали известны характеристики Oneplus 10R

OnePlus 9R


OnePlus 10R получит 6,7-дюймовый экран с FullHD+ разрешением, AMOLED матрицей и частотой 120 Гц, сертификацией HDR10+, а также отверстием в дисплее по центру для 16-Мп селфи-камеры. Основная камера на задней панели будет использовать 50-Мп датчик Sony IMX766 и оптическую стабилизацию изображения. Помогать ему будет сверх широкоугольный модуль на 8MP (IMX355) и макромодуль на 2 Мп.

Из других деталей: защитное стекло Gorilla Glass с обеих сторон, чип NFC, поддержку Hi-Res Audio. Он также будет иметь поддержку Dolby Atmos, будут стереодинамиками, но нет разъема для наушников 3,5 мм.

Источник утверждает, что у 10R будет два варианта -- один с аккумулятором на 4500 мАч и зарядкой на 150 Вт, а другой -- с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 80 Вт. Если все это звучит знакомо, то это потому, что OnePlus 10R очень уж похож на Realme GT Neo3, представленный несколько дней назад.

OnePlus 10R очень похож по харакетеристикам на GT Neo 3

OnePlus GT Neo 3


По слухам OnePlus Nord 3 получит схожие характеристики, что немного сбивает с толку. Мы надеемся, что скоро у нас будет больше ясности в отношении этих смартфонов. Возможно, на мероприятии 31 марта, где OnePlus официально представит OnePlus 10 Pro для мировых рынков и представит Bluetooth-наушники Bullets Wireless Z2.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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