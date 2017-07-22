Слухи о OnePlus 10R ходят уже несколько месяцев, выход модели ожидается во втором квартале 2022 года. Пока OnePlus не давали официальной информации о 10R, но его полные характеристики уже утекли в сеть и, похоже, что это будет не совсем уж «новый» смартфон .
Источник утверждает, что OnePlus 10R будет работать на SoC Dimensity 8100 (предыдущие слухи говорили о Dimensity 9000) и под управлением OxygenOS 12 на базе Android 12 прямо из коробки. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128 ГБ/256 ГБ памяти типа UFS 3.1.
OnePlus 9R
OnePlus 10R получит 6,7-дюймовый экран с FullHD+ разрешением, AMOLED матрицей и частотой 120 Гц, сертификацией HDR10+, а также отверстием в дисплее по центру для 16-Мп селфи-камеры. Основная камера на задней панели будет использовать 50-Мп датчик Sony IMX766 и оптическую стабилизацию изображения. Помогать ему будет сверх широкоугольный модуль на 8MP (IMX355) и макромодуль на 2 Мп.
Из других деталей: защитное стекло Gorilla Glass с обеих сторон, чип NFC, поддержку Hi-Res Audio. Он также будет иметь поддержку Dolby Atmos, будут стереодинамиками, но нет разъема для наушников 3,5 мм.
Источник утверждает, что у 10R будет два варианта -- один с аккумулятором на 4500 мАч и зарядкой на 150 Вт, а другой -- с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 80 Вт. Если все это звучит знакомо, то это потому, что OnePlus 10R очень уж похож на Realme GT Neo3, представленный несколько дней назад.
OnePlus GT Neo 3
По слухам OnePlus Nord 3 получит схожие характеристики, что немного сбивает с толку. Мы надеемся, что скоро у нас будет больше ясности в отношении этих смартфонов. Возможно, на мероприятии 31 марта, где OnePlus официально представит OnePlus 10 Pro для мировых рынков и представит Bluetooth-наушники Bullets Wireless Z2.
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