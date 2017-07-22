Intel Core i9-12900KS выйдет на две недели раньше, чем AMD Ryzen 7 5800X3D! Во время подкаста Intel Talking Tech компания обсудит грядущий Core i9-12900KS. 5 апреля Intel соберет 4 ПК и расскажет о настольной серии 12-го поколения. Этот процессор планировался к запуску уже с середины декабря.
Core i9-12900KS, 16-ядерный и 24-поточный процессор с максимальной до 5,5 ГГц считается прямым ответом на Ryzen 7 5800X3D от AMD. Несмотря на то, что это 8-ядерный процессор, официально заявлено, что он обеспечивает в среднем на 15% более высокую игровую производительность, чем 5900X, благодаря инновационной памяти 3D V-Cache.
L2 кэш у 12900KS может быть не таким большим, однако последние технологии наряду с более высокими тактовыми частотами определенно затруднят запуск 5800X3D, особенно с учетом того, что конкурент от AMD выходит 20 апреля, то есть через две недели после 12900KS.
Совсем недавно магазин Newegg открывал предзаказ на процессор перед его запуском, косвенно подтверждая рекомендованную производителем розничную цену в 799 долларов США. Это отнюдь не дешевый процессор и почти вдвое дороже, чем Ryzen 7 5800X3D (449 долларов США), если предположить, что цена Newegg действительно является рекомендованной розничной ценой.
Intel i9-12900KS увеличил тактовые частоты на 100 МГц для эффективных ядер и на 200-300 МГц для производительных ядер. У процессора есть функция TVB (Thermal Velocity Boost) с тактовой частотой 5,5 ГГц, а также более высокий TDP на 150 Вт.
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