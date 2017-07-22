Компания Dell подтвердла, что дискретные видеокарты Intel Arc A30M PRO для рабочих станций появятся в их ноутбуках. Первым счастливчиком станет Del Precision 5470.
Брошюра со спецификациями, опубликованная ITHome, подтверждает, что Intel действительно очень скоро запустит графические процессоры Arc для рабочих станций. Название карты Arc A30M PRO использовалось для серии Dell Precision 5470, 14-дюймового ноутбука с экраном формата 16:10.
Это мобильная рабочая станция с 14-ядерным процессором Intel Alder Lake Core i9-12900H, поэтому мы определенно рассматриваем системные характеристики высокого класса. Что касается графики, то видеокарта Arc A30M является опцией, предлагаемой вместе с графическим процессором NVIDIA A1000 4 ГБ dGPU. Это новейшая графика Ampere для рабочих станций, выпущенная NVIDIA буквально в этот вторник.
На веб-сайте Intel можно найти диаграмму графического процессора, показывающую часть архитектуры Arc. Здесь Intel подтверждает некоторые очень старые слухи о том, что Arc основан на архитектуре Gen 12.7.
Теперь Intel собирается выпустить свои дискретные видеокарты Arc Alchemist 30 марта. Этот запуск будет сосредоточен на графических процессорах для ноутбуков, таких как A370M и A350M, основанных на графическом процессоре DG2-128EU с низким энергопотреблением. На данный момент неясно, будут ли представлены в тот же день и видеокарты для рабочих станций.
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