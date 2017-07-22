РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первыми ноутбуками с Intel Arc 30M Pro будут Dell Precision

27 марта 2022, 21:02




Компания Dell подтвердла, что дискретные видеокарты Intel Arc A30M PRO для рабочих станций появятся в их ноутбуках. Первым счастливчиком станет Del Precision 5470.

Брошюра со спецификациями, опубликованная ITHome, подтверждает, что Intel действительно очень скоро запустит графические процессоры Arc для рабочих станций. Название карты Arc A30M PRO использовалось для серии Dell Precision 5470, 14-дюймового ноутбука с экраном формата 16:10.

Intel Arc 30M pro дискретная видеокарта для ноутбуков


Это мобильная рабочая станция с 14-ядерным процессором Intel Alder Lake Core i9-12900H, поэтому мы определенно рассматриваем системные характеристики высокого класса. Что касается графики, то видеокарта Arc A30M является опцией, предлагаемой вместе с графическим процессором NVIDIA A1000 4 ГБ dGPU. Это новейшая графика Ampere для рабочих станций, выпущенная NVIDIA буквально в этот вторник.

Dell Precision 5470 первый ноутбук с Intel Arc 30M Pro


На веб-сайте Intel можно найти диаграмму графического процессора, показывающую часть архитектуры Arc. Здесь Intel подтверждает некоторые очень старые слухи о том, что Arc основан на архитектуре Gen 12.7.

Теперь Intel собирается выпустить свои дискретные видеокарты Arc Alchemist 30 марта. Этот запуск будет сосредоточен на графических процессорах для ноутбуков, таких как A370M и A350M, основанных на графическом процессоре DG2-128EU с низким энергопотреблением. На данный момент неясно, будут ли представлены в тот же день и видеокарты для рабочих станций.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • «Толстые» RTX 3090 Ti уже на подходе, но готов ли к ним ваш ПК?
  • GeForce RTX 3090 Ti Behemoth: 2 ГГц и на 10% быстрее обычной RTX 3090
  • Intel и AMD официально прекратили поставки всей своей продукции в Россию и Белоруссию
  • Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL
  • Встроенная графика AMD Ryzen 6000 оказалась производительнее дискретных видеокарт NVIDIA

    • следующая новость
    WhatsApp позволит обмениваться файлами объемом до 2 ГБ

    предыдущая новость
    Известна дата выхода флагманского 5.5 ГГц процессора Intel Core i9-12900KS

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Обзор смартфона vivo V23e Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 марта, 2022

    Запасы техники Apple и Samsung могут закончиться уже летом

    WhatsApp позволит обмениваться файлами объемом до 2 ГБ

    27 марта, 2022

    Первыми ноутбуками с Intel Arc 30M Pro будут Dell Precision

    Известна дата выхода флагманского 5.5 ГГц процессора Intel Core i9-12900KS

    OnePlus 10R: теперь известны все характеристики

    26 марта, 2022

    «Толстые» RTX 3090 Ti уже на подходе, но готов ли к ним ваш ПК?

    Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков появятся 30 марта

    GeForce RTX 3090 Ti Behemoth: 2 ГГц и на 10% быстрее обычной RTX 3090

    25 марта, 2022

    Анонс смартфона iQOO U5x: бюджетник с мощным аккумулятором и приятным дизайном

    Флагманский Intel Core i9-12900KS уже появился в магазинах: 5.5 ГГц и 24 потока

    Realme C31 получил чипсет Unisoc T612 и будет стоить от 100 евро

    Предполагаемый Infinix Hot 12 может получить SoC MediaTek Helio G85

    24 марта, 2022

    AMD Ryzen 7000 для сокета AM5: до 16 ядер и TDP в 170 Вт

    В Apple Pay больше нельзя добавлять карты «Мир»

    Защищенный смартфон Doogee S98 со встроенными смарт-часами появится в России

    15 марта, 2022

    Сбер выпустил недорогие умные телевизоры с Салютом

    14 марта, 2022

    Проект YouTube Vanced окончательно закрыт

    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15-го поколения утекла в сеть

    Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные и недорогие

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    ССЫЛКИ