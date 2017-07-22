WhatsApp начали бета-тестирование возможности отправлять файлы размером до 2 Гбайт. По данным WABetaInfo, в Аргентине проходит ограниченное тестирование, и некоторые выбранные пользователи смогут обмениваться медиафайлами размером до 2 ГБ. Это работает с бета-версией WhatsApp Beta v2.22.8.5, v2.22.8.6 и v2.22.8.7 для Android и для iOS. На данный момент пользователи WhatsApp могут передавать медиафайлы размером лишь до 100 МБ.
Увеличение лимита до 2 ГБ может быть связано с противодействием главному конкурирующему приложению для обмена сообщениями Telegram, у которого была такое же ограничение по обмену данными в течение уже многих лет, что сделает WhatsApp более удобным и конкурентоспособным вариантом для обмена огромными файлами, учитывая его популярность.
Пока непонятно, будет ли эта функция распространена на большее количество пользователей или может она будет полностью прекращена. Хотя эта функция выглядит очень полезной. Однако, имейте в виду, что, поскольку это ограниченный бета-тест, WhatsApp может отказаться от него в своем софте в будущем и не включить в официальное обновление.