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WhatsApp позволит обмениваться файлами объемом до 2 ГБ

28 марта 2022, 09:55




WhatsApp начали бета-тестирование возможности отправлять файлы размером до 2 Гбайт. По данным WABetaInfo, в Аргентине проходит ограниченное тестирование, и некоторые выбранные пользователи смогут обмениваться медиафайлами размером до 2 ГБ. Это работает с бета-версией WhatsApp Beta v2.22.8.5, v2.22.8.6 и v2.22.8.7 для Android и для iOS. На данный момент пользователи WhatsApp могут передавать медиафайлы размером лишь до 100 МБ.

WhatsApp тестирует обмен файлами объемом до 2 Гбайт


Увеличение лимита до 2 ГБ может быть связано с противодействием главному конкурирующему приложению для обмена сообщениями Telegram, у которого была такое же ограничение по обмену данными в течение уже многих лет, что сделает WhatsApp более удобным и конкурентоспособным вариантом для обмена огромными файлами, учитывая его популярность.

бета тест в WhatsApp beta отправка 2 ГБ файлов


Пока непонятно, будет ли эта функция распространена на большее количество пользователей или может она будет полностью прекращена. Хотя эта функция выглядит очень полезной. Однако, имейте в виду, что, поскольку это ограниченный бета-тест, WhatsApp может отказаться от него в своем софте в будущем и не включить в официальное обновление.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Как установить Windows 11: пошаговая инструкция. Windows 11 получила весьма противоречивые отзывы. Все дело в том, что, в процессе перехода, многие пользователи столкнулись с проблемой совместимости, а также отметили, что требования новой ОС к железу оказались довольно высокими, а ее отличия от предыдущей Windows 10 - минимальны. Подробнее об этом читайте в статье THG.ru опубликовала Как установить Windows 11: пошаговая инструкция.


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