По сведениям магазинов, запасы техники ушедших из России брендов распродадут за 2-3 месяца, iPhone 11 и 12 уже в дефиците.
Представители крупных ритейлеров, в частности, Ситилинк, сообщили о том, что их запасов техники на складах может хватить всего на два-три месяца. Речь идет о производителях, которые ограничили поставки в Россию. То есть уже летом будем проблемой купить смартфон Samsung или ноутбук от Apple. Примерно такие же прогнозы по срокам дают и в другой торговой сети.
Введение санкций привело к тому, что большое количество западных брендов решили уйти с нашего рынка или приостановить поставки своей продукции в РФ. Среди них оказались Apple, Samsung, Asus и прочие. Даже на сегодня наблюдается нехватка некоторых моделей. Запасы iPhone 11 и 12 итак были небольшими и распродаются уже несколько лет. На фоне санкций они выглядят доступнее и интереснее, чем более новые модели, но уже сейчас iPhone 12 Pro Max сейчас стоит почти столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max стоил полгода назад. Таким образом, модели предыдущих поколений стали дефицитными.
Напомним, что эти компании были лидерами по продажам в России. Смартфоны Samsung занимали наибольшую долю в 32% рынка, на втором месте были "остающиеся" Xiaomi со своим суббрендом Poco (29%), на третьем месте была Apple с 15%.
Эксперты полагают, что китайские бренды потеснят и заместят нынешних лидеров по продажам, но не все так радужно, даже с поставками их производителей есть сложности из-за проблем с логистикой и валютными колебаниями.
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