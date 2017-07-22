Сегодня, 28 марта, Intel официально представила Core i9-12900KS 12-го поколения, причем как самый быстрый в мире процессор для настольных ПК, указав полные характеристики. Он включает в себя поддержку технологии Intel Adaptive Boost (Intel ABT) и обеспечивает максимальную частоту в турборежиме до 5,5 ГГц в соответствии с технологией Intel Thermal Velocity Boost.
Этот процессор обеспечивает еще большую игровую мощность и производительность благодаря 16 ядрам (восемь производительных ядер и восемь энергоэффективных ядер), 24 потокам, максимальной турбо-частоте 5,5 ГГц, 150 Вт базовой мощности ЦП и 30 МБ Intel Smart Cache. Это, безусловно, отличный выбор для геймеров и энтузиастов, позволяющий вашей системе поддерживать стабильно высокую частоту кадров и использовать преимущества высокой частоты обновления лучших игровых мониторов. Это может помочь видеоиграм с узкими местами обработки еще больше повысить частоту кадров.
Основные характеристики Intel Core i9-12900KS:
- Intel Thermal Velocity Boost обеспечивает максимальную турбо-частоту 5,5 ГГц.
- технология Intel Adaptive Boost повышает игровую производительность, позволяя использовать более высокие многоядерные частоты в турборежиме.
- 16 ядер (восемь P-ядер и восемь E-ядер), 24 потока, базовая мощность процессора 150 Вт, 30 МБ Intel Smart Cache
- поддержка PCIe Gen 5.0 и 4.0
- Intel UHD Graphics 770
- Поддержка до DDR5 4800 МТ/с и DDR4 3200 МТ/с.
- Совместимость с существующими материнскими платами Z690, а также с самой последней версией BIOS.
Intel Core i9-12900KS можно будет приобрести c 5 апреля по стартовой цене в 739 долларов США. Он будет доступен в коробочной версии у розничных продавцов по всему миру и будет интегрирован в канал сбыта Intel, а также в устройствах OEM-партнеров.
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