Шэньчжэнь, Китай, 29 марта - Colorful, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универсальных игровых и мультимедийных решений, а также высокопроизводительных систем хранения данных, представляет линейку видеокарт GeForce RTX 3090 Ti - NVIDIA новейшие и самые быстрые игровые видеокарты на сегодняшний день. Сначала COLORFUL выпустит три модели серий Vulcan, Neptune и NB EX.
COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan получил конструкцию с тремя вентиляторами и полую заднюю панель для сквозного воздушного потока. Модель Vulcan также оснащена дисплеем для мониторинга и настройки. С другой стороны, COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune использует технологию жидкостного охлаждения, обеспечивающую экстремальное охлаждение для максимальной производительности. Наконец, COLORFUL GeForce RTX 3090Ti NB EX оснащена кулером с тремя вентиляторами в черно-красной расцветке.
COLORFUL iGame GeForce RTX 3090Ti Vulcan
В iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan используется новый 16-контактный интерфейс питания, представленный в новых видеокартах серии GeForce RTX 3090 Ti. Боковой дисплей iGame можно повернуть на 90°, чтобы он оставался видимым даже при вертикальной установке графического процессора. Будучи массивной и тяжелой видеокартой, COLORFUL оснастила RTX 3090 Ti Vulcan опорной рамой Vulcan. Видеокарта также оснащена RGB-подсветкой, которую можно настроить и синхронизировать с остальной частью системы через приложение iGame Center.
Ключевые особенности:
Дисплей iGame: iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan оснащен боковым ЖК-дисплеем с разрешением 480 × 128 пикселей. Используя приложение iGame Center, пользователи могут персонализировать дисплей, чтобы отображать мониторинг системы в реальном времени или пользовательские GIF-файлы или изображения. Используйте кабель 2-в-1 для подключения дисплея к интерфейсу карты и загрузки настроенного дисплея.
Опорная рама Vulcan: опорная рама Vulcan повышает стабильность и структурную жесткость всей видеокарты. Это устраняет риск изгиба и деформации, так как она поддерживает вес карты.
Полая задняя панель: iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan имеет полую заднюю панель, которая позволяет воздушному потоку свободно проходить через радиатор. Эта конструкция значительно улучшает рассеивание тепла по сравнению с обычными конструкциями воздушного охлаждения видеокарт.
Динамическая RGB-подсветка: видеокарта оснащена динамической RGB-подсветкой логотипа Vulcan в виде треугольника, охлаждающих вентиляторов и металлического кожуха. Все элементы RGB настраиваются и поддерживают синхронизацию с помощью приложения iGame Center.
COLORFUL iGame GeForce RTX 3090Ti Neptune
GeForce RTX 3090Ti Neptune оснащена передовой технологией жидкостного охлаждения с универсальным кулером. Компонент жидкостного охлаждения Neptune состоит из 240-мм радиатора и водоблока новой конструкции, что делает его более компактным, чем iGame GeForce RTX 3090 Neptune. Модель Neptune также использует новый 16-контактный интерфейс питания. Графическая карта оснащена динамической RGB-подсветкой на Marine Eye с эффектом бесконечного зеркала для сложной RGB-подсветки. Два 120-мм вентилятора охлаждения также обеспечивают RGB-подсветку. Трубки Neptune имеют длину 500 мм и оснащены вращающимися на 360° фитингами, что упрощает установку и поддерживает все монтажные ориентации.
Ключевые особенности:
компактность: iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune использует улучшенный водоблок, что делает его короче, чем RTX 3090 Neptune. RTX 3090 Ti Neptune длиной 258 мм представляет собой компактную мощную машину с превосходным охлаждением, обеспечивающую экстремальную производительность.
жидкостное охлаждение: iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune оснащена водоблоком с полным покрытием, который обеспечивает охлаждение графического процессора, видеопамяти и МОП-транзисторов, когда охлаждающая жидкость проходит через эти важные компоненты. В кулере используется 240-мм радиатор с высокопроизводительными 120-мм вентиляторами для быстрого отвода тепла.
вращающиеся на 360° фитинги: Neptune оснащен вращающимися на 360° фитингами для простоты установки и поддержки всех ориентаций установки видеокарты.
динамическая RGB-подсветка. Видеокарта оснащена динамической RGB-подсветкой для Marine Eye, боковым логотипом iGame и 120-мм вентиляторами охлаждения RGB. Все элементы RGB настраиваются и поддерживают синхронизацию с помощью приложения iGame Center.
COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti NB EX
COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti NB EX оснащена кулером с тремя вентиляторами и привлекательным черно-красным дизайном. В кулере используется комбинация из двух 100-мм и 90-мм центральных вентиляторов, каждый из которых имеет модернизированную конструкцию с более толстыми лопастями. GeForce RTX 3090 Ti NB EX также использует 16-контактный интерфейс питания.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".