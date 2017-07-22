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Colorful представила GeForce RTX 3090 Ti Vulcan и Neptune мощностью до 510 Вт

29 марта 2022, 08:41




Шэньчжэнь, Китай, 29 марта - Colorful, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универсальных игровых и мультимедийных решений, а также высокопроизводительных систем хранения данных, представляет линейку видеокарт GeForce RTX 3090 Ti - NVIDIA новейшие и самые быстрые игровые видеокарты на сегодняшний день. Сначала COLORFUL выпустит три модели серий Vulcan, Neptune и NB EX.

Colorful представила серию видеокарт RTX 3090 Ti


COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan получил конструкцию с тремя вентиляторами и полую заднюю панель для сквозного воздушного потока. Модель Vulcan также оснащена дисплеем для мониторинга и настройки. С другой стороны, COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune использует технологию жидкостного охлаждения, обеспечивающую экстремальное охлаждение для максимальной производительности. Наконец, COLORFUL GeForce RTX 3090Ti NB EX оснащена кулером с тремя вентиляторами в черно-красной расцветке.

Colorful RTX 3090 Ti vulcan представлен официально


COLORFUL iGame GeForce RTX 3090Ti Vulcan

В iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan используется новый 16-контактный интерфейс питания, представленный в новых видеокартах серии GeForce RTX 3090 Ti. Боковой дисплей iGame можно повернуть на 90°, чтобы он оставался видимым даже при вертикальной установке графического процессора. Будучи массивной и тяжелой видеокартой, COLORFUL оснастила RTX 3090 Ti Vulcan опорной рамой Vulcan. Видеокарта также оснащена RGB-подсветкой, которую можно настроить и синхронизировать с остальной частью системы через приложение iGame Center.

Ключевые особенности:

  • Дисплей iGame: iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan оснащен боковым ЖК-дисплеем с разрешением 480 × 128 пикселей. Используя приложение iGame Center, пользователи могут персонализировать дисплей, чтобы отображать мониторинг системы в реальном времени или пользовательские GIF-файлы или изображения. Используйте кабель 2-в-1 для подключения дисплея к интерфейсу карты и загрузки настроенного дисплея.

  • Опорная рама Vulcan: опорная рама Vulcan повышает стабильность и структурную жесткость всей видеокарты. Это устраняет риск изгиба и деформации, так как она поддерживает вес карты.

  • Полая задняя панель: iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan имеет полую заднюю панель, которая позволяет воздушному потоку свободно проходить через радиатор. Эта конструкция значительно улучшает рассеивание тепла по сравнению с обычными конструкциями воздушного охлаждения видеокарт.

  • Динамическая RGB-подсветка: видеокарта оснащена динамической RGB-подсветкой логотипа Vulcan в виде треугольника, охлаждающих вентиляторов и металлического кожуха. Все элементы RGB настраиваются и поддерживают синхронизацию с помощью приложения iGame Center.



colorgul geforce rtx 3090ti характеристики


COLORFUL iGame GeForce RTX 3090Ti Neptune

GeForce RTX 3090Ti Neptune оснащена передовой технологией жидкостного охлаждения с универсальным кулером. Компонент жидкостного охлаждения Neptune состоит из 240-мм радиатора и водоблока новой конструкции, что делает его более компактным, чем iGame GeForce RTX 3090 Neptune. Модель Neptune также использует новый 16-контактный интерфейс питания. Графическая карта оснащена динамической RGB-подсветкой на Marine Eye с эффектом бесконечного зеркала для сложной RGB-подсветки. Два 120-мм вентилятора охлаждения также обеспечивают RGB-подсветку. Трубки Neptune имеют длину 500 мм и оснащены вращающимися на 360° фитингами, что упрощает установку и поддерживает все монтажные ориентации.

Colorful Geforce RTX 3090 ti neptune

Ключевые особенности:
  • компактность: iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune использует улучшенный водоблок, что делает его короче, чем RTX 3090 Neptune. RTX 3090 Ti Neptune длиной 258 мм представляет собой компактную мощную машину с превосходным охлаждением, обеспечивающую экстремальную производительность.

  • жидкостное охлаждение: iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune оснащена водоблоком с полным покрытием, который обеспечивает охлаждение графического процессора, видеопамяти и МОП-транзисторов, когда охлаждающая жидкость проходит через эти важные компоненты. В кулере используется 240-мм радиатор с высокопроизводительными 120-мм вентиляторами для быстрого отвода тепла.

  • вращающиеся на 360° фитинги: Neptune оснащен вращающимися на 360° фитингами для простоты установки и поддержки всех ориентаций установки видеокарты.

  • динамическая RGB-подсветка. Видеокарта оснащена динамической RGB-подсветкой для Marine Eye, боковым логотипом iGame и 120-мм вентиляторами охлаждения RGB. Все элементы RGB настраиваются и поддерживают синхронизацию с помощью приложения iGame Center.


colorful rrtx 3090ti neptune характеристики


COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti NB EX

COlorful GEForce RTX 3090 ti NB EX


COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti NB EX оснащена кулером с тремя вентиляторами и привлекательным черно-красным дизайном. В кулере используется комбинация из двух 100-мм и 90-мм центральных вентиляторов, каждый из которых имеет модернизированную конструкцию с более толстыми лопастями. GeForce RTX 3090 Ti NB EX также использует 16-контактный интерфейс питания.

COlorful Geforce RTX 3090 Ti NB EX спецификации



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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