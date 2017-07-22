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Стали известны цены и первые тесты производительности NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

29 марта 2022, 17:00




Цены на NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti стартуют от 1999 долларов США.
Подтверждено, что РРЦ нового флагманского графического процессора RTX 30 будет на 500 долларов выше, чем у RTX 3090. Большинство кастомных моделей, скорее всего, будут стоить еще дороже. У некоторых крупных розничных продавцов в США уже есть тысячи видеокарт в наличии и а на подходе еще больше. С учетом такой цены и ниши, видеокарты вряд ли будут быстро распроданы.

Известны цены на Nvidia GeForce RTX 3090 Ti


Подробные данные о производительности будут представлены независимыми обозревателями сегодня. Эти тесты охватывают нестандартные конструкции от партнеров NVIDIA. В "сыром" бенчмарке 3Dmark карта оказывается в среднем на 7% быстрее обычной RTX 3090. Это сравнение основано на пользовательских картах RTX 3090 Ti и RTX 3090 от одной компании и одной серии.

Оценки 3DMark видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 Ti


Что интересно, так это то, что существует ряд кастомных решений, основанных на V-образной конструкции печатной платы, возможно, той же или слегка модифицированной платы, что и собственная версия Founders Edition от NVIDIA. Это должно относиться к таким картам, как AORUS Xtreme от Gigabyte и GAMING OC. AORUS Xtreme Waterforce -- еще одна конструкция с 360-мм радиатором. Такие конструкции встречаются редко и использовались только в очень дорогих SKU, таких как Sapphire RX 6900XT Toxic Extreme или EVGA RTX 3090 Kingpin Hybrid.

На данный момент подтверждено, что только модели RTX 3090 Ti с жидкостным охлаждением имеют два слота. Практически все модели с воздушным охлаждением будут занимать три слота.

Геймеры увидят карты RTX 3090 Ti с индивидуальным дизайном, такие как AMP Extreme Holo от ZOTAC. Быстрое сравнение с моделью RTX 3090 подтверждает, что версия Ti как минимум на один слот толще.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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