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Официально представлены HONOR X9 5G и HONOR X7: большие экраны и Snapdragon на борту

29 марта 2022, 21:12




Сегодня HONOR провела презентацию новых продуктов, на которой компания представила несколько смартфонов и ноутбук. Что касается смартфонов, то было представлено сразу несколько моделей, характеристики некоторых из них уже утекали в сеть, так что действительно новыми оказались сведения о представленных X7 и X9 5G.

Официально представлены Honor 9X 5G и Honor 7X


HONOR X9 5G - это дисплей на 6,81-дюйма с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, соотношение сторон 19,9:9. Он оснащен процессором Snapdragon 695 5G с 8 ГБ ОЗУ + 2 ГБ дополнительной оперативной памяти за счет расширения Turbo RAM и 128 ГБ постоянной. Снимает смартфон на 48-Мп заднюю камеру, которой помогают два дополнительных модуля по 2-Мп (глубина и макро), есть и 16-Мп фронтальная камера.

9X 5G новый смартфон от Honor


У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев, толщина корпуса 8,05 мм, вес 189 граммов, и аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью в 66 Вт, которая заряжает 81% аккумулятора всего за 10 минут зарядки. Исходя из названия тут есть поддержка 5G, не забыли про NFC, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.1

HONOR X7 уже чуть попроще, это 6,74-дюймовый дисплей с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц, соотношение сторон 19,9: 9. Он оснащен процессором Snapdragon 680 с 4 ГБ оперативной памяти + 2 ГБ дополнительной оперативной памяти (расширения Turbo RAM). Снимать он будет на 48-Мп заднюю камеру, помогут ей три дополнительных модуля: 5-Мп сверхширокоугольный, 2-Мп датчик глубины и 2-Мп макрокамера, спереди 8-Мп фронтальная камера.

Honor 7X анонсирован официально


Здесь также есть боковой сканер отпечатков пальцев, корпус толщиной 8,62 мм весит 198 граммов. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт, обещается 3 часа воспроизведения видео после 10-минутной зарядки. Есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1.

Приблизительные цены на новинки: HONOR X9 5G примерно 308 долларов США за 8 ГБ + 128 ГБ. Существует также модель HONOR X9 4G по цене 260 долларов США. HONOR X7 будет стоить от 165 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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