Сегодня HONOR провела презентацию новых продуктов, на которой компания представила несколько смартфонов и ноутбук. Что касается смартфонов, то было представлено сразу несколько моделей, характеристики некоторых из них уже утекали в сеть, так что действительно новыми оказались сведения о представленных X7 и X9 5G.
HONOR X9 5G - это дисплей на 6,81-дюйма с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, соотношение сторон 19,9:9. Он оснащен процессором Snapdragon 695 5G с 8 ГБ ОЗУ + 2 ГБ дополнительной оперативной памяти за счет расширения Turbo RAM и 128 ГБ постоянной. Снимает смартфон на 48-Мп заднюю камеру, которой помогают два дополнительных модуля по 2-Мп (глубина и макро), есть и 16-Мп фронтальная камера.
У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев, толщина корпуса 8,05 мм, вес 189 граммов, и аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью в 66 Вт, которая заряжает 81% аккумулятора всего за 10 минут зарядки. Исходя из названия тут есть поддержка 5G, не забыли про NFC, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.1
HONOR X7 уже чуть попроще, это 6,74-дюймовый дисплей с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц, соотношение сторон 19,9: 9. Он оснащен процессором Snapdragon 680 с 4 ГБ оперативной памяти + 2 ГБ дополнительной оперативной памяти (расширения Turbo RAM). Снимать он будет на 48-Мп заднюю камеру, помогут ей три дополнительных модуля: 5-Мп сверхширокоугольный, 2-Мп датчик глубины и 2-Мп макрокамера, спереди 8-Мп фронтальная камера.
Здесь также есть боковой сканер отпечатков пальцев, корпус толщиной 8,62 мм весит 198 граммов. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт, обещается 3 часа воспроизведения видео после 10-минутной зарядки. Есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1.
Приблизительные цены на новинки: HONOR X9 5G примерно 308 долларов США за 8 ГБ + 128 ГБ. Существует также модель HONOR X9 4G по цене 260 долларов США. HONOR X7 будет стоить от 165 долларов.
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