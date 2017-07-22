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Утечка характеристик Intel Arc Alchemist Mobile, до 32 ядер и 16 ГБ

30 марта 2022, 09:29




Intel Arc Alchemist Mobile будут разделены на серии Arc 3, Arc 5 и Arc 7. Завтра Intel выпустит свои первые дискретные видеокарты для геймеров. Первая волна графики Arc будет использоваться в ноутбуках.

Intel выпустит пять видеокарт Arc Mobile: A770M, A730M, A550M, A370M и A350M. Но с завтрашнего дня будут доступна только серия Arc 3, а Arc 5 и Arc 7 будут запущены в начале лета.

Intel Arc Mobile Arc 3 Arc 5 Arc 7


Следует отметить, что компания подтвердила наличие только двух SoC Alchemist: ACM-G10 (32 ядра Xe) и ACM-G11 (8 ядер Xe). A550M, A730M и A770M основаны на варианте G10, который предлагает до 32 ядер Xe (или 4096 ядер FP32). Между тем, A370M и A350M основаны на варианте G11, который ранее назывался DG2-128EU. В целом, никаких сюрпризов с точки зрения спецификаций нет, по крайней мере, для Arc 3 и флагманских SKU Arc 7.

Intel Arc A770M - флагманская модель, оснащенная 32 ядрами Xe, 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Графическая частота по умолчанию 1,65 ГГц и TDP в диапазоне от 120 Вт до 150 Вт. Arc A730M имеет 24 ядра Xe (384 ядра FP32) и 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом. TDP этой версии снижена до 80-120Вт. Тактовая частота тоже не столь высокая, всего 1,1 ГГц.

Arc A550M использует половину Xe-ядер ACM-G10 (то есть 2048 ядер FP3). Эта видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, ширина шины памяти 128 бит. Этот SKU среднего класса, TDP от 60 до 80 Вт.

Arc Mobile спецификации в таблице


Intel A370M и A350M - версии начального уровня, основаны на одном и том же процессоре с 8 ядрами Xe (но у A350M 2 ядра отключены). Следует отметить, что Intel подтвердила, что этот SoC имеет 96-битную шину памяти. Обе части, однако, используют более короткий 64-битный интерфейс и 4 ГБ памяти. A370M имеет тактовую частоту графического процессора 1,55 ГГц и TDP в диапазоне от 35 до 50 Вт, а A370M - до 1,15 ГГц с TDP от 25 до 35 Вт.

Насколько нам известно, Intel пока не предоставляет данные о производительности своих графических процессоров Arc 5 и Arc 7. Серия Arc 3 нацелена на 1080p 60 кадров в секунду при разрешении 1080p при средних настройках. На всех слайдах его сравнивают с iGPU Intel Alder Lake Xe Iris.


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