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Представлены видеокарты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock от Palit

30 марта 2022, 11:41




Компания Palit Microsystems представила свои новые видеокарты GeForce RTX 3090 Ti из серии GameRock на архитектуре NVIDIA Ampere.

Целевая аудитория видеокарт GeForce RTX 3090 Ti - самые требовательные геймеры, а также те, кто создает мультимедиа контент и обрабатывает данные. Новинки получили рекордное количестве ядер CUDA (10 752) и выделяются сразу по нескольким параметрам. В частности, производительность в работе с трассировкой лучей достигает 78 RT-TFLOP, с построением изображений на шейдерах - 40 Shader-TFLOP, а при проведении операций с вовлечением тензорных ядер - 320 Tensor-TFLOP. В распоряжении RTX 3090 Ti сразу 24 Гбайт быстрой памяти типа GDDR6X (21 Гбит/с), с пропускной способностью 1 Тбайт/c.

компания Palit Microsystems, выпустила сегодня графические карты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock


Palit GeForce 3090 Ti GameRock создавалась для игр и создания контента, она позволит получать неповторимый геймерский опыт и невероятную производительность. Здесь есть и оригинальный дизайн. ARGB подсветка на 90% покрывает лицевую панель, также есть и продвинутая система охлаждения, в комплекте идут литые пластины Triple A и запатентованные тепловые трубки в форме двойной U для эффективного охлаждения.

Представлены видеокарты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock от Palit


В комплектации GeForce 3090 Ti GameRock есть новый держатель видеокарты, он сведет до минимума риски деформаций и повреждений разъема интерфейса. Новые режимы подсветки ARGB, эксклюзивные для серии Palit GameRock, также доступны для модели GeForce RTX 3090 Ti. Теперь у пользователей будет больше вариантов ARGB подсветки, чтобы раскрыть свою яркую индивидуальность при помощи ПО Palit ThunderMaster.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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