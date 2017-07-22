Компания Palit Microsystems представила свои новые видеокарты GeForce RTX 3090 Ti из серии GameRock на архитектуре NVIDIA Ampere.
Целевая аудитория видеокарт GeForce RTX 3090 Ti - самые требовательные геймеры, а также те, кто создает мультимедиа контент и обрабатывает данные. Новинки получили рекордное количестве ядер CUDA (10 752) и выделяются сразу по нескольким параметрам. В частности, производительность в работе с трассировкой лучей достигает 78 RT-TFLOP, с построением изображений на шейдерах - 40 Shader-TFLOP, а при проведении операций с вовлечением тензорных ядер - 320 Tensor-TFLOP. В распоряжении RTX 3090 Ti сразу 24 Гбайт быстрой памяти типа GDDR6X (21 Гбит/с), с пропускной способностью 1 Тбайт/c.
Palit GeForce 3090 Ti GameRock создавалась для игр и создания контента, она позволит получать неповторимый геймерский опыт и невероятную производительность. Здесь есть и оригинальный дизайн. ARGB подсветка на 90% покрывает лицевую панель, также есть и продвинутая система охлаждения, в комплекте идут литые пластины Triple A и запатентованные тепловые трубки в форме двойной U для эффективного охлаждения.
В комплектации GeForce 3090 Ti GameRock есть новый держатель видеокарты, он сведет до минимума риски деформаций и повреждений разъема интерфейса. Новые режимы подсветки ARGB, эксклюзивные для серии Palit GameRock, также доступны для модели GeForce RTX 3090 Ti. Теперь у пользователей будет больше вариантов ARGB подсветки, чтобы раскрыть свою яркую индивидуальность при помощи ПО Palit ThunderMaster.
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