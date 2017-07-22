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Анонсированы Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro: 144 Герц, 120 Ватт и Snapdragon 8 Gen 1/888/870

30 марта 2022, 22:50




Сегодня Black Shark представила игровые смартфоны Black Shark 5, Black Shark 5 RS и Black Shark 5 Pro. У всех трех новинок есть общие черты: 6,7-дюймовый OLED-экран, FHD+ разрешение, частота 144 Гц, поддержка HDR10+ и 10-битный экран от China Star Optoelectronics с яркостью до 1300 нит. Основным отличием стали процессоры, в Black Shark 5 это Snapdragon 870, 5 Pro получил Snapdragon 8 Gen 1, а Black Shark 5 RS работает на Snapdragon 888+ или 888 в зависимости от модели.

Все новинки получили встроенное VC охлаждение, а Pro версия использует «антигравитационную» двойную систему жидкостного охлаждения для подавления тепла. Его «антигравитационная» орбитальная конструкция улучшает возможность жидкостей двигаться «вверх по течению», и ожидается, что он обеспечит лучшую теплопроводность с пластиной площадью 5320 мм².

Анонсированы Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro: 144 Герц, 120 Ватт и Snapdragon 8 Gen 1/888/870


Black Shark 5 и 5 Pro обладают двухэлементной батареей емкостью в 4650 мАч и поддерживают быструю зарядку 120 Вт. Black Shark 5 RS тоже получил быструю зарядку с мощностью на 120 Вт, но емкость батареи уже пониже - 4500 мАч.

Смартфоны отличаются объемами памяти, это 8 или 12 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 и 128/256, а для 5 Pro также и 512 ГБ постоянной памяти. Габариты почти не отличаются, 163.8×76.2x10 мм, но Pro Версия чуть шире и тоньше, 76.5 и 9.5 мм соответственно. Вес новинок примерно 220 граммов.

смартфоны Black Shark 5, 5rs и 5 pro


По камерам версии 5 и 5 RS больше похожи друг на друга, основной модуль на 64 МП, есть вспомогательный широкоугольный, на 13 МП у первого и 8 МП у второго плюс 2 МП макро модуль у обоих. Фронтальные камеры соответственно 16 и 20 Мп. На их фоне Black Shark 5 Pro немного выделяется, это 108 МП, широкоугольный на 13 Мп, телемакро модуль на 5 МП и фронтальная камера на 16 Мп.

Представлены Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro:


В дополнение к стандартным моделям для Китая существуют также "аэрокосмические" версии 5 и 5 Pro, которые включают в себя специальные аксессуары, фигурки, метеоритные ожерелья и многое другое.

Что касается цен, то Black Shark 5 стоит от 440 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт и до 519 долларов за 12 Гбайт + 256 Гбайт.
Black Shark 5 RS обойдется в 519 долларов за 8 Гбайт + 256 Гбайт и 598 долларов за 12 Гбайт +256 Гбайт.
Black Shark 5 Pro дороже всех, от 661 доллара за 8 Гбайт + 256 Гбайт и до 886 долларов за 16 Гбайт +512 Гбайт.


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