Представлено семейство дискретной мобильной графики от Intel. Первые видеокарты Intel Arc серии A будут использоваться в ноутбуках, а в этом году появятся новые продукты для настольных компьютеров и рабочих станций.
На протяжении десятилетий Intel была чемпионом по инновациям в ПК. Были выпущены поколения процессоров, которые обеспечивали вычислительную мощность для миллиардов людей. Были расширены возможности подключения с помощью USB, Thunderbolt и Wi-Fi. В партнерстве с экосистемой ПК была развита PCI архитектура и платформа Intel® Evo, расширяющая границы возможностей мобильных продуктов. Теперь настало время следующего большого шага.
Сегодня прошел официальный запуск графического семейства Intel Arc для ноутбуков, дополняющего платформу Intel. Это первые дискретные видеокарты A-серии для ноутбуков, а прочие продукты для настольных ПК и рабочих станций появятся позже в этом году.
Новые ноутбуки с графикой Intel Arc
в сотрудничестве с ведущими OEM-производителями разрабатываются новые ноутбуки с графикой Intel Arc и процессорами Intel Core 12-го поколения. Многие новые системы с графическим процессором Intel Arc 3 будут отличаться характерной для платформы Intel Evo скоростью отклика, временем автономной работы и возможностью подключения Wi-Fi 6 в тонких и легких форм-факторах. Ноутбуки с графикой Intel Arc 3 рассчитаны на игры в разрешении 1080p и расширенные возможности создания контента, а ноутбуки с графикой Intel Arc 5 и Intel Arc 7 предлагают такие же передовые возможности создания контента в сочетании с повышенной производительностью графики и вычислений. Первые ноутбуки с видеокартами Intel Arc 3 уже доступны для предварительного заказа, а в начале лета за ними последуют более мощные ноутбуки с Intel Arc 5 и Intel Arc 7.
Раскрытие возможностей ноутбуков
Основой продуктов с графическими процессорами Intel Arc серии A и является новая микроархитектура высокопроизводительной графики Xe (Xe HPG), разработанная для геймеров и создателей контента. В Xe HPG вложено множество отличных технологий, в том числе мощные ядра Xe с механизмами Intel XMX AI, графический конвейер, оптимизированный для DirectX 12 Ultimate, с аппаратным ускорением для трассировки лучей, Xe Media Engine, настроенный для ускорения существующих и будущих рабочих нагрузок и Xe Display Engine, готовый для DisplayPort 2.0 UHBR10.
Intel Xe Matrix Extensions (XMX) предоставляют больше вычислительных возможностей для ускорения рабочих нагрузок ИИ. Эти механизмы ИИ имеют в 16 раз больше вычислительных ресурсов для выполнения операций логического вывода ИИ по сравнению с традиционными векторными модулями графического процессора, что может повысить производительность в продуктивных, игровых и творческих приложениях.
Xe Super Sampling (XeSS) -- решение, использующее возможности Intel Arc Graphics для обеспечения высокопроизводительного масштабирования с ускорением ИИ. XeSS -- это новая технология масштабирования, которая использует глубокое обучение для синтеза изображений, качество которых очень близко к качеству исходного рендеринга в высоком разрешении. XeSS появится летом и будет поддерживаться всеми продуктами с графикой Arc A-Series.
Графические процессоры Intel Arc серии A являются первыми в отрасли, предлагающими полное аппаратное ускорение AV1, включая как кодирование, так и декодирование, обеспечивая более быстрое кодирование видео и потоковую передачу более высокого качества при использовании той же пропускной способности. Поддержка AV1 доступна сегодня во многих популярных мультимедийных приложениях, и в этом году ожидается ее более широкое распространение. Кодек AV1 изменит правила игры в кодировании и потоковой передаче видео в будущем.
Технология Intel Deep Link обеспечит беспрепятственную работу графических процессоров Intel Arc с процессорами Intel, а также встроенную графику для повышения производительности в играх, создании и потоковой передаче рабочих нагрузок. Intel Deep Link обеспечивает динамическое распределение мощности, интеллектуально распределяя мощность по платформе, чтобы повысить производительность приложений до 30 % в приложениях. Благодаря Hyper Encode и Hyper Compute, Deep Link обеспечивает ускорение в задачах транскодирования и искусственного интеллекта.
Intel заявляют, что у них есть специальная команда, оперативно выпускающая драйвера под игры, и отслеживать их можно будет в новом интерфейсе Intel Arc Control, универсальном центре, который даст полный контроль над игровым процессом. Intel Arc Control включает в себя настраиваемые профили производительности, встроенную потоковую передачу, виртуальную камеру, встроенную загрузку драйвера Game ON, автоматический захват игры и многое другое. Приложение поддерживает графические процессоры Intel Iris X e и графические процессоры Intel Arc для унифицированного программного обеспечения.
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