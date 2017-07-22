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Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков

31 марта 2022, 00:45




Представлено семейство дискретной мобильной графики от Intel. Первые видеокарты Intel Arc серии A будут использоваться в ноутбуках, а в этом году появятся новые продукты для настольных компьютеров и рабочих станций.

На протяжении десятилетий Intel была чемпионом по инновациям в ПК. Были выпущены поколения процессоров, которые обеспечивали вычислительную мощность для миллиардов людей. Были расширены возможности подключения с помощью USB, Thunderbolt и Wi-Fi. В партнерстве с экосистемой ПК была развита PCI архитектура и платформа Intel® Evo, расширяющая границы возможностей мобильных продуктов. Теперь настало время следующего большого шага.

Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков


Сегодня прошел официальный запуск графического семейства Intel Arc для ноутбуков, дополняющего платформу Intel. Это первые дискретные видеокарты A-серии для ноутбуков, а прочие продукты для настольных ПК и рабочих станций появятся позже в этом году.

Новые ноутбуки с графикой Intel Arc

в сотрудничестве с ведущими OEM-производителями разрабатываются новые ноутбуки с графикой Intel Arc и процессорами Intel Core 12-го поколения. Многие новые системы с графическим процессором Intel Arc 3 будут отличаться характерной для платформы Intel Evo скоростью отклика, временем автономной работы и возможностью подключения Wi-Fi 6 в тонких и легких форм-факторах. Ноутбуки с графикой Intel Arc 3 рассчитаны на игры в разрешении 1080p и расширенные возможности создания контента, а ноутбуки с графикой Intel Arc 5 и Intel Arc 7 предлагают такие же передовые возможности создания контента в сочетании с повышенной производительностью графики и вычислений. Первые ноутбуки с видеокартами Intel Arc 3 уже доступны для предварительного заказа, а в начале лета за ними последуют более мощные ноутбуки с Intel Arc 5 и Intel Arc 7.

Раскрытие возможностей ноутбуков

Основой продуктов с графическими процессорами Intel Arc серии A и является новая микроархитектура высокопроизводительной графики Xe (Xe HPG), разработанная для геймеров и создателей контента. В Xe HPG вложено множество отличных технологий, в том числе мощные ядра Xe с механизмами Intel XMX AI, графический конвейер, оптимизированный для DirectX 12 Ultimate, с аппаратным ускорением для трассировки лучей, Xe Media Engine, настроенный для ускорения существующих и будущих рабочих нагрузок и Xe Display Engine, готовый для DisplayPort 2.0 UHBR10.

Характеристики новых Intel Arc Alchemist Mobile


Intel Xe Matrix Extensions (XMX) предоставляют больше вычислительных возможностей для ускорения рабочих нагрузок ИИ. Эти механизмы ИИ имеют в 16 раз больше вычислительных ресурсов для выполнения операций логического вывода ИИ по сравнению с традиционными векторными модулями графического процессора, что может повысить производительность в продуктивных, игровых и творческих приложениях.

Xe Super Sampling (XeSS) -- решение, использующее возможности Intel Arc Graphics для обеспечения высокопроизводительного масштабирования с ускорением ИИ. XeSS -- это новая технология масштабирования, которая использует глубокое обучение для синтеза изображений, качество которых очень близко к качеству исходного рендеринга в высоком разрешении. XeSS появится летом и будет поддерживаться всеми продуктами с графикой Arc A-Series.

Графические процессоры Intel Arc серии A являются первыми в отрасли, предлагающими полное аппаратное ускорение AV1, включая как кодирование, так и декодирование, обеспечивая более быстрое кодирование видео и потоковую передачу более высокого качества при использовании той же пропускной способности. Поддержка AV1 доступна сегодня во многих популярных мультимедийных приложениях, и в этом году ожидается ее более широкое распространение. Кодек AV1 изменит правила игры в кодировании и потоковой передаче видео в будущем.

Технология Intel Deep Link обеспечит беспрепятственную работу графических процессоров Intel Arc с процессорами Intel, а также встроенную графику для повышения производительности в играх, создании и потоковой передаче рабочих нагрузок. Intel Deep Link обеспечивает динамическое распределение мощности, интеллектуально распределяя мощность по платформе, чтобы повысить производительность приложений до 30 % в приложениях. Благодаря Hyper Encode и Hyper Compute, Deep Link обеспечивает ускорение в задачах транскодирования и искусственного интеллекта.

Intel заявляют, что у них есть специальная команда, оперативно выпускающая драйвера под игры, и отслеживать их можно будет в новом интерфейсе Intel Arc Control, универсальном центре, который даст полный контроль над игровым процессом. Intel Arc Control включает в себя настраиваемые профили производительности, встроенную потоковую передачу, виртуальную камеру, встроенную загрузку драйвера Game ON, автоматический захват игры и многое другое. Приложение поддерживает графические процессоры Intel Iris X e и графические процессоры Intel Arc для унифицированного программного обеспечения.


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