После ряда слухов и утечек, iQOO подтвердила сегодня, что представит в Китае смартфон iQOO Neo6 и это произойдет 13 апреля. Напомним, что годом ранее у iQOO выходили модели Neo 5 и Neo 5s. Официальный тизер намекает на то, что телефон будет ориентирован на геймеров.
Недавно телефон появился в списках Geekbench, который показал наличие чипа Snapdragon 8 Gen1 под кодовым названием «Taro», 12 ГБ ОЗУ и Android 12. Судя по более ранним сообщениям, телефон сохранит 6,62-дюймовый экран с AMOLED матрицей FHD+ разрешением, частотой 120 Гц как и у своего прямого предшественника, но теперь AMOLED-экран будет поставляться от Samsung.
По слухам, у новинки будет корпус толщиной 8,5 мм, оснащаться будет аккумулятором емкостью 4580 мАч, а сертификация 3C для модели V2196A показывает поддержку быстрой зарядки на 80 Вт.
До сих пор нет данных по камерам или дизайну телефона, но в ближайшее время будет больше подробностей, прежде чем телефон выйдет официально в середине апреля. Также ожидается, что это будет интересная цена, чтобы конкурировать с другими последними телефонами Snapdragon 8 Gen 1.
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