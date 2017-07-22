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iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля

31 марта 2022, 08:30




После ряда слухов и утечек, iQOO подтвердила сегодня, что представит в Китае смартфон iQOO Neo6 и это произойдет 13 апреля. Напомним, что годом ранее у iQOO выходили модели Neo 5 и Neo 5s. Официальный тизер намекает на то, что телефон будет ориентирован на геймеров.

iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля


Недавно телефон появился в списках Geekbench, который показал наличие чипа Snapdragon 8 Gen1 под кодовым названием «Taro», 12 ГБ ОЗУ и Android 12. Судя по более ранним сообщениям, телефон сохранит 6,62-дюймовый экран с AMOLED матрицей FHD+ разрешением, частотой 120 Гц как и у своего прямого предшественника, но теперь AMOLED-экран будет поставляться от Samsung.

IQOO Neo 6 характеристики в GeekBench


По слухам, у новинки будет корпус толщиной 8,5 мм, оснащаться будет аккумулятором емкостью 4580 мАч, а сертификация 3C для модели V2196A показывает поддержку быстрой зарядки на 80 Вт.

До сих пор нет данных по камерам или дизайну телефона, но в ближайшее время будет больше подробностей, прежде чем телефон выйдет официально в середине апреля. Также ожидается, что это будет интересная цена, чтобы конкурировать с другими последними телефонами Snapdragon 8 Gen 1.


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