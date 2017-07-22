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Запуск MSI MAG META 5 5E, игровой ПК на AMD: Ryzen 7 5800 и Radeon RX 6700XT

31 марта 2022, 12:32




Выпуск первого игрового настольного компьютера на AMD от MSI. Тайбэй, Тайвань - если вы планируете купить новый компьютер для игр, то стоит присмотреться к MSI MAG META 5 5E, относительно "бюджетному" выбору. MAG META 5 5E - это первый игровой настольный компьютер MSI с с ЦПУ и ГПУ от AMD. Он поставляется с процессором Ryzen 7 5800X на базе архитектуры Zen3 и видеокартой AMD Radeon RX6700XT, который обеспечивает игровую производительность благодаря технологии AMD Smart Access Memory. Можно установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, чтобы вы могли справляться и с игровыми, и с другими производительными задачами. Он поставляется с одним твердотельным накопителем M.2, двумя 2,5-дюймовыми и двумя 3,5-дюймовыми слотами, что позволяет использовать большой объем памяти и более быстрый доступ к данным.

MSI MAG META 5 SE на AMD бюджетный игровой пк


Ключевые моменты

  • Первый игровой настольный компьютер полностью на AMD от MSI, с достойной игровой производительностью и по доступной цене.

  • MAG META 5 5E оснащен процессором AMD Ryzen 5800X и AMD Radeon RX6700XT, подходящими для многозадачности.

  • Конструкция устройства позволяет модернизировать его для удовлетворения потребностей каждого пользователя.



Поддержка технологий

FidelityFX Super Resolution
AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) использует технологию пространственного масштабирования для повышения частоты кадров во время игр и обеспечения высокого качества игрового процесса при высоком разрешении. Он не зависит от графического процессора, поэтому может работать практически на любой графике. AMD FSR имеет четыре настройки качества для обеспечения баланса между качеством и производительностью. Другие игры будут обновлены с поддержкой FSR.

MSI MAG META 5 SE полностью на AMD


SmartAccess Memory
AMD SMART ACCESS MEMORY позволяет системе получать полный доступ к памяти видеокарты. Эта функция обеспечит до 15 % более высокую игровую производительность в сочетании с процессором AMD Ryzen серии 5000 или выбранного процессора AMD Ryzen серии 3000 с графической картой AMD Radeon RX серии 6000.

Best Air Flow
Что касается теплового решения, MAG META 5 5E может быть оснащен воздушным или жидкостным охладителем. Он втягивает воздух сбоку и пропускает много воздуха через заднюю и верхнюю часть корпуса. Также есть дополнительное место для установки вентиляторов для подачи воздуха через систему.

Mystic Light
MAG META 5 5E получил полосы RGB, "бегущие" вдоль передней панели и имеет сменную боковую панель из закаленного стекла. Пользователи смогут похвастать своим стилем и конфигурацией с неограниченным спектром цветов и динамической RGB-подсветкой с помощью MSI Mystic Light.

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