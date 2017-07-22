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Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

31 марта 2022, 15:38




Производительность Intel ARC A350M соответствует производительности GTX 1650. Серия Intel Arc Mobile была анонсирована вчера и нам еще предстоит увидеть независимые обзоры новых видеокарт.

Intel Arc A350M - самый младший во всей линейке. Его TDP составляет всего от 25 до 35 Вт, что явно нацелено на рынок недорогих дискретных графических процессоров и ультратонких моделей ноутбуков. Это первая видеокарта, которая появляется в первых неофициальных бенчмарках. Arc A350M была протестирована на ноутбуке Samsung Book Pro2.

Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650


ARC 350M на базе ACM-G11 имеет 6 ядер Xe, что дает 768 ядер FP32. С таким низким TDP его следует сравнивать с самыми медленными SKU серии GeForce 30/16 или серии RX 6000 на базе Navi 24.

ARC A350M - не самый быстрый чип. Оценки, опубликованные @harukaze5719, показывают результаты, полученные в двух профилях питания, "по умолчанию" и "производительность", но даже в последнем случае ей не удается тягаться с ноутбучной GeForce RTX 3050, самым медленным графическим процессором Ampere в 30-й серии. Тем не менее, A350M довольно близок к MX570 (также с графическим процессором GA107).

результаты Arc A350M в 3DMark


Основываясь на этих цифрах, ARC A350M на 16% быстрее, чем Intel Iris Max (на основе полноценного чипа DG1) в тесте Fire Strike и на 70% быстрее, чем Time Spy. Intel потратила много усилий на маркетинг, чтобы подчеркнуть тот факт, что серия Arc предназначена для DirectX12, и здесь это заметно.

Arc A350M "застрял" между сериями GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1650 Max-Q. Однако, в отличие от этих видеокарт, Arc A350M поддерживает как аппаратное ускорение Ray Tracing, так и собственное масштабирование Intel XeSS AI. Однако последний пока еще недоступен.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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