РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

31 марта 2022, 20:57




OnePlus только что выпустила OnePlus 10 Pro, свой новый флагманский смартфон. Он получил 6,7-дюймовый изогнутый экран с Quad HD+ разрешением, AMOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц, на котором есть крошечное отверстие, в котором находится 32-Мп камера. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G SA/NSA, оснащен 5-слойной пассивной системой 3D охлаждения с площадью более 34,100 мм2 и поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти.

Телефон снимает на 48-Мп основную камеру, в которой используется тот же датчик Sony IMX789, что и в предыдущем поколении, с оптической системой стабилизации, 50-Мп сверхширокоугольным датчиком Samsung JN1 с полем зрения 150 градусов и 8-мегапиксельной телеобъективом с 3,3-кратным увеличением. Это первый смартфон компании, поддерживающий 10-битную цветную фотографию для всех трех основных камер.

OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1


Второе поколение режима Hasselblad Pro предлагает 12-битную RAW-фотографию со всех тыльных камер, а также есть опция RAW+. В сверхширокоугольной камере 150° есть режим «рыбий глаз». Режим видео на OnePlus 10 Pro позволит пользователям настраивать ISO, выдержку и многое другое. Он также имеет вариант формата LOG для видеооператоров.

У телефона стекло с матовым покрытием, 3D-нанокристаллическим керамическим покрытием объектива, а металлическая рамка интегрирована с 3D-нанокристаллической керамикой. У него есть X-осевой линейный вибромотор, но нет защиты по стандарту IP68, которая была у предшественника.

Официально запущен OnePlus 10 Pro


OnePlus 10 Pro оснащен двухэлементной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт, которая может заряжать телефон до 100 % за 32 минуты, есть и беспроводная быстрая зарядки AIRVOOC мощностью 50 Вт, которая позволяет заряжаться до 100 % за 47 минут. Есть и обратная беспроводная зарядка. Габариты новинки: 163х73,9х8,55 мм, весит смартфон 200,5 граммов. Есть поддержка Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C и чип NFC.

OnePlus 10 Pro выпускается в двух цветах вулканический черный и изумрудный лес по цене от 890 долларов за версию 8 Гбайт + 128 Гбайт и модель 12 Гбайт + 256 Гбайт от 950 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

Читайте также:

  • iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля
  • Анонсированы Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro: 144 Герц, 120 Ватт и Snapdragon 8 Gen 1/888/870
  • Официально представлены HONOR X9 5G и HONOR X7: большие экраны и Snapdragon на борту
  • OnePlus 10R: теперь известны все характеристики
  • Анонс смартфона iQOO U5x: бюджетник с мощным аккумулятором и приятным дизайном

    • следующая новость
    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

    предыдущая новость
    Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой
    Лучший бюджетный процессор Лучший компьютерный корпус Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Обзор смартфона vivo V23e
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 апреля, 2022

    Утечка характеристик AMD Radeon RX 7950 XT 'RDNA 3':15360 ядер, 32 ГБ памяти, до 2,5 ГГц и 500 Вт

    Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

    31 марта, 2022

    OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

    Запуск MSI MAG META 5 5E, игровой ПК на AMD: Ryzen 7 5800 и Radeon RX 6700XT

    iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля

    Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков

    30 марта, 2022

    Анонсированы Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro: 144 Герц, 120 Ватт и Snapdragon 8 Gen 1/888/870

    Представлены видеокарты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock от Palit

    Утечка характеристик Intel Arc Alchemist Mobile, до 32 ядер и 16 ГБ

    29 марта, 2022

    Официально представлены HONOR X9 5G и HONOR X7: большие экраны и Snapdragon на борту

    Стали известны цены и первые тесты производительности NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

    Colorful представила GeForce RTX 3090 Ti Vulcan и Neptune мощностью до 510 Вт

    28 марта, 2022

    Настольный Intel Core i9-12900KS теперь представлен официально: 16 ядер и 5.5 ГГц

    Запасы техники Apple и Samsung могут закончиться уже летом

    WhatsApp позволит обмениваться файлами объемом до 2 ГБ

    27 марта, 2022

    Первыми ноутбуками с Intel Arc 30M Pro будут Dell Precision

    Известна дата выхода флагманского 5.5 ГГц процессора Intel Core i9-12900KS

    ССЫЛКИ