OnePlus только что выпустила OnePlus 10 Pro, свой новый флагманский смартфон. Он получил 6,7-дюймовый изогнутый экран с Quad HD+ разрешением, AMOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц, на котором есть крошечное отверстие, в котором находится 32-Мп камера. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G SA/NSA, оснащен 5-слойной пассивной системой 3D охлаждения с площадью более 34,100 мм2 и поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти.
Телефон снимает на 48-Мп основную камеру, в которой используется тот же датчик Sony IMX789, что и в предыдущем поколении, с оптической системой стабилизации, 50-Мп сверхширокоугольным датчиком Samsung JN1 с полем зрения 150 градусов и 8-мегапиксельной телеобъективом с 3,3-кратным увеличением. Это первый смартфон компании, поддерживающий 10-битную цветную фотографию для всех трех основных камер.
Второе поколение режима Hasselblad Pro предлагает 12-битную RAW-фотографию со всех тыльных камер, а также есть опция RAW+. В сверхширокоугольной камере 150° есть режим «рыбий глаз». Режим видео на OnePlus 10 Pro позволит пользователям настраивать ISO, выдержку и многое другое. Он также имеет вариант формата LOG для видеооператоров.
У телефона стекло с матовым покрытием, 3D-нанокристаллическим керамическим покрытием объектива, а металлическая рамка интегрирована с 3D-нанокристаллической керамикой. У него есть X-осевой линейный вибромотор, но нет защиты по стандарту IP68, которая была у предшественника.
OnePlus 10 Pro оснащен двухэлементной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт, которая может заряжать телефон до 100 % за 32 минуты, есть и беспроводная быстрая зарядки AIRVOOC мощностью 50 Вт, которая позволяет заряжаться до 100 % за 47 минут. Есть и обратная беспроводная зарядка. Габариты новинки: 163х73,9х8,55 мм, весит смартфон 200,5 граммов. Есть поддержка Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C и чип NFC.
OnePlus 10 Pro выпускается в двух цветах вулканический черный и изумрудный лес по цене от 890 долларов за версию 8 Гбайт + 128 Гбайт и модель 12 Гбайт + 256 Гбайт от 950 долларов.
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