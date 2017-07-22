Согласно сразу нескольким источникам, E3 официально отменена.
В этом году мероприятие не запланировано ни в личном, ни в цифровом формате. Это означает, что очная игровая выставка отменяется уже в третий раз подряд. Организация ESA, стоящая за этим игровым шоу, подтвердила сегодня, что основное внимание будет уделено E3 2023. Новость появилась после того, как менеджер по продуктам Razer Уилл Пауэрс опубликовал реакцию на только что полученное электронное письмо об отмене мероприятия. "Это официально, цифровая выставка E3 официально отменена на 2022 год. Много смешанных чувств по этому поводу..."
Ожидалось, что E3 2022 станет большим возвращением после неутешительного цифрового мероприятия 2021 года и отсутствия какой-либо активности в 2020 году. В январе этого года ESA объявило о планах проведения цифрового мероприятия 2022 года, как раз в то время, когда вариант COVID-19 Omicron распространялся по всему миру. С тех пор организация не предоставляла никаких обновлений. Но а сегодня ESA подтвердила в публичном заявлении, что мероприятие отменено и будет проведено в 2023 году в совершенно новом формате.
Интересно, что в тот же момент, когда появились новости об отмене E3, Джефф Кейли из Game Award объявил, что его Summer Game Fest будет проведен в июне и будет организован самим Джеффом. Точные даты пока не указана, но , похоже, что любители видеоигр не останутся совсем без мероприятий. Однако, команде SGF нужно сначала подтвердить это с несколькими игровыми студиями.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".