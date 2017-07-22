Понеслась, AMD заявили, что их 6-нм графический процессор быстрее, чем у Intel. Во время запуска Intel Arc еще не было сравнений с конкурирующими чипами от AMD или NVIDIA.
AMD решила поприветствовать «нового игрока» в области дискретных видеокарт, предоставив свои собственные тесты относительно самого быстрого выпущенного на данный момент графического процессора Arc Alchemist. Все официальные диаграммы производительности Intel, опубликованные 2 дня назад, относились к их собственным интегрированным графическим процессорам. К сожалению, Intel не предоставила обозревателям образцы продуктов на базе Arc, а это означает, что мы должны либо полагаться на такие официальные тесты, либо на то, что было опубликовано первыми пользователями.
AMD опубликовала сравнительную таблицу Radeon RX 6500M и Arc A370M. Решение Intel основано на полноценном графическом процессоре ACM-G11 с 8 ядрами Xe (1024 ядра FP32), а процессор AMD Navi 24 XM имеет 16 вычислительных блоков (1024 ядра).
Сходства между обоими SKU на этом не заканчиваются. Прежде всего, они оба производятся с использованием техпроцесса TSMC N6 (единственный 6-нм графический процессор AMD во всей линейке RDNA2) и имеют одинаковые характеристики памяти, 4 ГБ 64-битной GDDR6 (хотя полный чип Intel 96-битный). Тем не менее, безусловно, наиболее важным показателем для любого сравнения мобильных графических процессоров является диапазон TDP, и они одинаковы для обоих решений: от 35 Вт до 50 Вт.
Из графика, опубликованного сегодня AMD, мы узнаем, что RX 6500M быстрее как минимум в пяти играх, которые тестировались в разрешении 1080p со средними настройками. Справедливости ради, в основном это игры, поддерживаемые AMD. AMD здесь явно издевается над маркетингом Intel, который заявил здесь о 90 FPS в играх с разрешением 1080p. Оказывается, это не совсем так в более требовательных играх.
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