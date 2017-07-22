РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

01 апреля 2022, 12:06




Понеслась, AMD заявили, что их 6-нм графический процессор быстрее, чем у Intel. Во время запуска Intel Arc еще не было сравнений с конкурирующими чипами от AMD или NVIDIA.

AMD решила поприветствовать «нового игрока» в области дискретных видеокарт, предоставив свои собственные тесты относительно самого быстрого выпущенного на данный момент графического процессора Arc Alchemist. Все официальные диаграммы производительности Intel, опубликованные 2 дня назад, относились к их собственным интегрированным графическим процессорам. К сожалению, Intel не предоставила обозревателям образцы продуктов на базе Arc, а это означает, что мы должны либо полагаться на такие официальные тесты, либо на то, что было опубликовано первыми пользователями.

AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M


AMD опубликовала сравнительную таблицу Radeon RX 6500M и Arc A370M. Решение Intel основано на полноценном графическом процессоре ACM-G11 с 8 ядрами Xe (1024 ядра FP32), а процессор AMD Navi 24 XM имеет 16 вычислительных блоков (1024 ядра).

Сходства между обоими SKU на этом не заканчиваются. Прежде всего, они оба производятся с использованием техпроцесса TSMC N6 (единственный 6-нм графический процессор AMD во всей линейке RDNA2) и имеют одинаковые характеристики памяти, 4 ГБ 64-битной GDDR6 (хотя полный чип Intel 96-битный). Тем не менее, безусловно, наиболее важным показателем для любого сравнения мобильных графических процессоров является диапазон TDP, и они одинаковы для обоих решений: от 35 Вт до 50 Вт.

Из графика, опубликованного сегодня AMD, мы узнаем, что RX 6500M быстрее как минимум в пяти играх, которые тестировались в разрешении 1080p со средними настройками. Справедливости ради, в основном это игры, поддерживаемые AMD. AMD здесь явно издевается над маркетингом Intel, который заявил здесь о 90 FPS в играх с разрешением 1080p. Оказывается, это не совсем так в более требовательных играх.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650


  • Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков
  • Представлены видеокарты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock от Palit
  • Стали известны цены и первые тесты производительности NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
  • Colorful представила GeForce RTX 3090 Ti Vulcan и Neptune мощностью до 510 Вт

    • следующая новость
    Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    предыдущая новость
    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой
    Лучший бюджетный процессор Лучший компьютерный корпус Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Обзор смартфона vivo V23e
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 апреля, 2022

    Утечка характеристик AMD Radeon RX 7950 XT 'RDNA 3':15360 ядер, 32 ГБ памяти, до 2,5 ГГц и 500 Вт

    Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

    31 марта, 2022

    OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

    Запуск MSI MAG META 5 5E, игровой ПК на AMD: Ryzen 7 5800 и Radeon RX 6700XT

    iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля

    Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков

    30 марта, 2022

    Анонсированы Black Shark 5, 5 RS и 5 Pro: 144 Герц, 120 Ватт и Snapdragon 8 Gen 1/888/870

    Представлены видеокарты GeForce RTX 3090 Ti серии GameRock от Palit

    Утечка характеристик Intel Arc Alchemist Mobile, до 32 ядер и 16 ГБ

    29 марта, 2022

    Официально представлены HONOR X9 5G и HONOR X7: большие экраны и Snapdragon на борту

    Стали известны цены и первые тесты производительности NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

    Colorful представила GeForce RTX 3090 Ti Vulcan и Neptune мощностью до 510 Вт

    28 марта, 2022

    Настольный Intel Core i9-12900KS теперь представлен официально: 16 ядер и 5.5 ГГц

    Запасы техники Apple и Samsung могут закончиться уже летом

    WhatsApp позволит обмениваться файлами объемом до 2 ГБ

    27 марта, 2022

    Первыми ноутбуками с Intel Arc 30M Pro будут Dell Precision

    Известна дата выхода флагманского 5.5 ГГц процессора Intel Core i9-12900KS

    ССЫЛКИ