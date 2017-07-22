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Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

01 апреля 2022, 14:26




Два новых смартфона Realme засветились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Судя по всему, модель realme RMX3372 будет запущена как Realme Q5 Pro, преемник прошлогоднего Realme Q3 Pro. Большинство его характеристик аналогичны с Realme GT Neo 2.

утечка характеристик Realme Q5 Pro


Предполагаемые характеристики Realme RMX3372 / Q5 Pro

  • 6,62-дюйма (2400 × 1080 пикселей) AMOLED-дисплей Full HD+ разрешение, частота смены изображения 120 Гц и поддержка HDR10+

  • Восьмиядерный процессор (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц) Snapdragon 870 с тех процессом 7-нм и графический процессор Adreno 650

  • 8 Гбайт ОЗУ типа LPDDR5 с хранилищем 128 ГБ (UFS 3.1) и вариант 8 Гбайт / 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 256 Гбайт (UFS 3.1)

  • Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1

  • две nano-симки

  • Задняя камера 64 МП с апертурой f/1,8, светодиодная вспышка, сверхширокоугольный объектив 8 МП 119° с диафрагмой f/2,2, макрокамера 2 МП с диафрагмой f/2,4

  • 16-мегапиксельная фронтальная камера

  • Датчик отпечатков пальцев на дисплее

  • USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos, Аудио высокого разрешения

  • Размеры: 162,9×75,8×8,65 мм; Вес: 194,5 г

  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ГЛОНАСС/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

  • Батарея емкостью 5000 мАч со сверхбыстрой зарядкой 65 Вт


Realme RMX 3574 засветились характеристики


Realme RMX3574 - более доступная модель. Говорят, что в нем установлен восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, которым может оказаться Dimensity 810 или Snapdragon 695.

Предполагаемые характеристики Realme RMX3574

  • 6,58-дюймов (2408 × 1080 пикселей), ЖК-экран Full HD+ разрешения

  • Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц

  • 4 Гбайт / 6 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт (UFS 3.1) для хранения

  • Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1

  • Две SIM-карты (нано + нано)

  • 13-мегапиксельная задняя камера, светодиодная вспышка, 2-мегапиксельная макрокамера

  • 8-мегапиксельная фронтальная камера

  • Боковой датчик отпечатков пальцев

  • Аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio

  • Размеры: 163,8×75,1×8,1 мм; Вес: 190 г

  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

  • Батарея емкостью 5000 мАч



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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