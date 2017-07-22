Инсайдер Greymon55 раскрыл «предполагаемые» характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7950 XT «RDNA 3». Новые спецификации соответствуют тому, что было слышно ранее, но похоже, что AMD планирует представить несколько SKU Navi 31 в грядущем семействе Radeon RX 7000.
AMD Radeon RX 7950 XT с 15360 ядрами RDNA 3, массивными 32 Гбайт памяти, кэшем 512 Мбайт и тактовой частотой до 2,5 ГГц при TDP 500 Вт.
Уже некоторое время ведутся переговоры о графическом процессоре Navi 31 на базе AMD RDNA 3. Это безумие, что мы так много знаем об этом графическом процессоре из слухов и утечек. Это также одна из причин, по которой мы должны относиться ко всей этой информации с долей скептицизма, хотя источники утечки и источники, которые публикуют подробности, вполне надежны, основываясь на их предыдущих падениях информации. Обратите внимание, что этот пост не является первоапрельской историей, и Greymon55 даже подтверждает это в своих ответах.
Стоит начать с графического процессора AMD Navi 31, флагманского чипа RDNA 3, который будет работать в видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения. Olrak29_ удалось собрать блок-схему чипа на основе всех слухов, которые ходили по Твиттеру. Мы слышали, что AMD откажется от CU (вычислительных единиц) в пользу WGP (процессоров рабочей группы) на своих графических процессорах следующего поколения RDNA 3.
Показанная им конфигурация графического процессора Navi 31 включает два GCD (кристалл графического ядра) и один MCD (кристалл с несколькими кэшами). Каждый GCD имеет 3 шейдерных движка (всего 6), а каждый шейдерный движок имеет 2 шейдерных массива (2 на SE / 6 на GCD / всего 12). Каждый массив шейдеров состоит из 5 WGP (10 на SE / 30 на GCD / всего 60), и каждый WGP включает 8 модулей SIMD32 с 32 ALU (40 SIMD32 на SA / 80 на SE / 240 на GCD / 480 всего). Эти блоки SIMD32 в совокупности составляют 7680 ядер на GCD и 15360 ядер в целом.
Таким образом, флагманская видеокарта в линейке Radeon RX 7000, AMD Radeon RX 7950 XT, будет использовать флагманскую конфигурацию графического процессора Navi 31, поддерживая в общей сложности 15360 потоковых процессоров с тактовой частотой 2,5 ГГц. Мы не знаем, является ли это максимальной тактовой частотой, но это на 11 % больше, чем у Radeon RX 6900 XT и обеспечивает 38,4 терафлопс эффективной вычислительной мощности FP32. Это на 67 % больше вычислительной мощности по сравнению с RX 6900 XT. Карта также будет иметь TDP на 200 Вт выше, чем у 6900 XT с рейтингом TBP 500 Вт, что также на 67% больше.
Что касается конфигурации памяти, ожидается, что AMD Radeon RX 7950 XT будет иметь вдвое больший объем памяти -- 32 ГБ по сравнению с 16 ГБ у текущего флагмана. Карта сохранит свой 256-битный интерфейс шины памяти, но более быстрые (21 Гбит/с) кристаллы GDDR6 могут позволить AMD достичь внутренней пропускной способности выше 512 ГБ/с (до 672 ГБ/с). Что касается дизайна Infinity Cache, он также удваивает С 512 МБ на борту графического процессора Navi 31. Эти характеристики, безусловно, звучат чудовищно и их достаточно, чтобы справиться с линейкой NVIDIA GeForce RTX 40 «Ada Lovelace».
Еще одна вещь, AMD не планирует принимать новый стандарт 16-контактного (12 + 4) разъема в ближайшее время или, по крайней мере, на своих видеокартах серии Radeon RX 7000. AMD считает, что он еще не стабилен, но похоже, что дизайн AMD для серии 7000 был завершен до введения стандарта.
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