SIM-карты являются основой нашей мобильного и цифровой жизни. Но с обычными, физическими SIM-картами сопряжены определенные ограничения. Да, какое-то время в некоторых моделях смартфонов существуют eSIM (встроенные SIM-карты) и их можно использовать вместо обычных SIM-карт, но и тут не все так просто.
Многих раздражает необходимость переключаться между обычными SIM-картами и eSIM для смены операторов, но, похоже, что у Google будут готовые решения в Android 13, которые помогут с этой проблемой.
Старший технический редактор платформы для разработчиков Android Esper Мишаал Рахман в статье, опубликованной в четверг, утверждает, что Google работает над решением для поддержки нескольких профилей на одной eSIM в Android 13.
Когда дело доходит до чипов eSIM, которые могут обрабатывать только одну абонентскую линию, то трудно обеспечить функциональность, эквивалентную двойной SIM-карте. Многие активные профили SIM-карты могут поддерживаться на одной eSIM с использованием метода от Google, который Мишаал Рахман из Esper описывает как «несколько включенных профилей» (MEP). Иными словами, один и тот же элемент eSIM можно использовать одновременно для двух разных сетей.
Тот факт, что все происходит на программном уровне, делает метод MEP от Google таким интригующим. Сохраняя только одно фактическое физическое соединение между компонентами, многие логические интерфейсы функционируют как независимые маршруты связи между профилем SIM-карты и модемом телефона. Google добавляет новый класс API в Android Open Source Project (AOSP). Этот класс позволит приложениям операторов связи получать информацию о логических и физических интерфейсах телефона, а также о профилях SIM-карт, которые на них хранятся.
eSIM могут хранить и переключаться между несколькими профилями на одном чипе, но в любой момент времени может быть активен только один профиль. Но есть и ограничения, можно либо устройство только с несколькими eSIM или несколькими физическими SIM-картами, либо по одной eSIM и физической SIM-картой, если вы хотите использовать две SIM-карты одновременно.
Все приводит к тому, что Google выпускает Android 13 с улучшенной совместимостью с eSIM. Согласно исследованию Рахмана, AOSP упоминает эту технологию, а на веб-сайте разработчиков Android говорится, что она может быть включена в Android 13. Некоторые новые API-интерфейсы MEP в настоящее время доступны в Android 13 DP2 (Developer Preview 2). Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это ждать, пока появится какое-либо подобие этого, к счастью, бета-обновления Android 13 не за горами.
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