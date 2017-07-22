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AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей

02 апреля 2022, 13:17




По слухам, AMD собирается выпустить бюджетную видеокарту Radeon RX 6300.
Согласно новым данным, AMD может очень скоро выпустить третью графическую карту Navi 24 для настольных ПК.

Слух появился вчера после того, как Комачи Энсака заметил, что AMD готовит новую модель в соответствии с изменениями, внесенными в программное обеспечение AMD. Ходят слухи, что это третий графический процессор Navi 24 для настольных ПК после RX 6500XT и RX 6400, последний вскоре будет выпущен для рынка DIY после его тихого запуска для OEM-производителей в январе.

AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей


Как сообщили сами AMD, GPU Performance API уже поддерживает новый SKU RX 6300 в последней версии 3.10. Это первое косвенное подтверждение того, что такая настольная версия действительно готовится. В журнале изменений конкретно упоминается RX 6300, а не RX 6300M, который уже доступен для ноутбуков.

Radeon RX 6300 почти наверняка займет самый низкий уровень во всей линейке RDNA2. Эта видеокарта, вероятно, будет иметь уменьшенный объем памяти до 2 ГБ типа GDDR6, что является текущей конфигурацией, используемой его мобильным аналогом (RX 6300M). Объем Inifinity Cache 16 Мбайт, ширина шины 64 бита.

AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей


AMD также может рассмотреть возможность уменьшения количества потоковых процессоров, но это сделает и без того медленный графический процессор еще медленнее, до такой степени, что вместо него можно было бы рассмотреть APU или процессоры со встроенными графическими процессорами.


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