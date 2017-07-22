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Объявлена дата запуска тонких и легких смартфонов HONOR Play6T

02 апреля 2022, 15:58




Сегодня компания HONOR объявила о том, что ее новая серия телефонов Play6T будет запущена 7 апреля. Согласно данным от Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передняя панель HONOR Play6T Pro будет иметь прямой экран с отверстием для селфи-камеры. Края телефона будут плоскими и сохранят разъем для наушников 3,5 мм. На задней панели находится квадратный модуль камеры, содержащий два объектива -- основная камера на 48 МП в сочетании с макрообъективом на 2 МП. Впереди есть 8-мегапиксельная селфи-камера.

анонсирована дата выхода HONOR Play6T


Смартфон тонкий, всего 7,45 мм в толщину и вес всего 175 г, а его дисплей будет представлять собой 6,7-дюймовую ЖК-панель с частотой 120 Гц и разрешением 2388×1080. Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт.

Honor Play6T Pro должен быть доступен в вариантах 8+128 Гбайт и 8+256 Гбайт. Пока неясно, каким процессором будет оснащен телефон -- одни говорят, что это будет Snapdragon 680, а другие утверждают, что это будет Dimensity 900. Некоторые даже говорят, что это будет Dimensity 8100, но, честно говоря, это звучит слишком круто для устройства.

Похоже, что серия состоит из двух моделей -- HONOR Play6T Pro и HONOR Play6T. Как обычно, обе будут запущены сначала в Китае, а через некоторое время последует глобальный запуск, то есть, если HONOR действительно решит сделать их доступными по всему миру.


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