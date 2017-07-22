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В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G

02 апреля 2022, 20:58




Согласно отчету MySmartPrice, появились данные о цене, технических характеристиках и цветовых вариантах Oppo Reno7 Lite 5G в Европе. Устройство имеет те же характеристики, что и OPPO F21 5G, который скоро появится в Индии.

Согласно отчету, OPPO Reno7 Lite 5G будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Дисплей будет иметь плотность пикселей 409 PPI и яркость до 600 нит.

В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G


Говорят, что Reno7 Lite 5G оснащен тройной камерой. Устройство имеет основной модуль на 64 Мп, датчик глубины на 2 Мп и макрокамеру на 2 Мп. На лицевой панели будет 16-мегапиксельная камера.

Под капотом Reno7 Lite 5G будет установлен процессор Snapdragon 695, который будет работать в паре с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти. Устройство также будет работать с прошивкой ColorOS 12.1 на базе Android 12 прямо из коробки. В устройстве используется аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Габариты следующие: 159,9 х 73,2 х 7,5 мм и вес около 173 граммов.

В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G


OPPO Reno7 Lite 5G будет доступен в Европе в варианте 8 Гбайт + 128 Гбайт по цене около 350 евро (387 долларов). Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах: синем и черном.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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