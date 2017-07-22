Intel Arc Control -- это новое программное обеспечение для мониторинга графических процессоров ARC Alchemist и Xe Iris. Основные пункты нового программного обеспечения включают вкладку «Производительность», позволяющую, помимо других функций, осуществлять мониторинг графического процессора и возможности разгона. Как сообщает 3DCenter, во время видеопрезентации Intel ARC Control могла просочиться информация о неизвестном дискретном графическом процессоре для настольных ПК.
Intel могла раскрыть характеристики дискретной видеокарты Arc A780 D для настольных ПК в презентации панели управления Arc, указав тактовую частоту до 2250 МГц и TDP на 175 Вт. На протяжении всей презентации Intel отображает некоторые данные, такие как частота ядра и памяти и мощность графического процессора. При этом видно, что характеристики не совпадают с видеокартами ARC для ноутбуков, о которых было объявлено несколько дней назад.
На видео тактовая частота графического процессора могла достигать 2200-2250 МГц при полном использовании устройства. Предполагается, что эта новая информация является тактовой частотой флагманского графического ядра ACM-G10, которое еще не было выпущено. Результаты тестов Geekbench показывают, что Intel ARC A350M может достигать тех же частот во время теста OpenCL. Однако тактовая частота указана для тактовой частоты Boost, тогда как базовая тактовая частота для A350M составляет 1150 МГц. Таким образом, между средней пиковой и максимальной тактовой частотой, которую могут достичь графические процессоры, существует довольно большая разница. Том Петерсон из Intel в интервью PCWorld рассказал, что они рассматривают тактовую частоту графического процессора близко к тактовой частоте NVIDIA, но не к пиковой тактовой частоте. Это самая ограниченная тактовая частота, которую GPU может достичь в среднем, поэтому пиковая тактовая частота должна быть намного выше.
К тому же TDP графического процессора составляет 175 Вт, что довольно много для мобильного варианта графического процессора. В то время как ARC A770M может получить уровень мощности графического процессора 150 Вт. Еще мы видим только мощность графического процессора, а с помощью дополнительных компьютерных компонентов видеокарта может достичь уровня мощности 200 Вт. И это выглядит как раскрытые значения для графического процессора SOC1, также известного как ACM-G10, для настольных систем.
Тактовая частота видеопамяти просочившегося графического процессора составляет 1093 МГц, что также может говорить нам о том, что эффективная скорость может достигать 17,5 Гбит/с, что выше, чем у любого мобильного графического процессора. Самый быстрый GPU для ноутбуков достиг только 16 Гбит/с. И, поскольку мобильные графические процессоры обычно не используются для разгона, мы можем предположить, что просочившийся графический процессор ARC для настольных ПК будет работать так же или быстрее, чем графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3070, с эффективной скоростью 14 Гбит/с.
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