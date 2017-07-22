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Печатные платы NVIDIA RTX 3090 Ti способны поддерживать графику следующего поколения RTX 40 «Ada»

03 апреля 2022, 12:07




Некоторые кастомные GeForce RTX 3090 Ti были разработаны для еще более мощного графического процессора. Ходили слухи, что карты RTX 3090 Ti это своеобразный тест для графических процессоров Ada следующего поколения. Эта тема была подробно освещена Игорем Валлоссеком.

Суть слухов была в том, что карты RTX 3090 Ti уже предназначены для видеокарт следующего поколения под кодовым названием AD102 «Ada». О предполагаемой совместимости выводов между GA102 и AD102 сообщили партнерам NVIDIA, которые получили специальный 600 Вт BIOS для подготовки решений по охлаждению для серии RTX 40 следующего поколения. Это ускорит процесс разработки и снизит стоимость разработки следующей серии.

3090 Ti - тестовые версии для следующих ADA 40


В этой истории есть еще кое-что, по-видимому, готовность к графическим процессорам следующего поколения (предположительно потребляющим еще больше энергии) видна невооруженным глазом, о чем сообщают обозреватели и резюмирует пользователь Twitter @ghost_motley. Во многих кастомных вариантах от ZOTAC, MSI и EVGA уже отсутствуют компоненты для подсистем подачи питания, которые могут не понадобиться для графического процессора GA102 Ampere мощностью 450 Вт, но, безусловно, потребуются для процессора AD102 мощностью 600 Вт.

Печатные платы NVIDIA RTX 3090 Ti способны поддерживать графику следующего поколения RTX 40 «Ada»


Интересно, что даже на официальной референсной плате NVIDIA RTX 3090 Ti Founders Edition отсутствуют некоторые компоненты. До сих пор V-образный дизайн использовался только в картах NVIDIA FE (иногда его называют собственным дизайном NVIDIA), но это уже не так, поскольку с RTX 3090 Ti многие кастомные карты также используют этот дизайн.


Немного другая история с MSI SUPRIM X. У него может быть только один 16-контактный разъем питания, но если необходимо, то она способна поддерживать PCIe Gen5 мощностью 600 Вт.

Печатные платы NVIDIA RTX 3090 Ti способны поддерживать графику следующего поколения RTX 40 «Ada».


Анализ, проведенный Igor'sLAB, подтвердил, что разъем питания, который теперь настроен на мощность 450 Вт, можно изменить с помощью перемычки PJP1, чтобы позволить поддержку 600 Вт. В модели RTX 3090 Ti эта перемычка отсутствует, не говоря уже о том, что для мощности 600 Вт требуется либо официально поддерживаемый блок питания, либо 4x 8-контактных адаптера питания, которых пока нет.

Ожидается, что все высокопроизводительные графические процессоры серии GeForce RTX 40 будут оснащены этим новым 16-контактным разъемом питания. Слухи предполагают, что TDP по умолчанию в 600 Вт может применяться к графическому процессору класса RTX 4090. Это означает, что для нестандартных конструкций с более высоким энергопотреблением потребуются два разъема. Вот почему многие существующие платы RTX 3090 Ti готовы поддерживать более одной.


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