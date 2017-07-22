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Раскрыты характеристики Vivo X80, X80 Pro до запуска

03 апреля 2022, 17:39




Появились слухи, что серия Vivo X80 поступит в продажу к концу этого месяца в Китае. До сих пор неясно, включает ли линейка три модели, такие как Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+. Инсайдер из Китая раскрыл ключевые характеристики Vivo X80 и X80 Pro.

Ожидается, что Vivo X80 и X80 Pro будут оснащены 6,78-дюймовыми дисплеями с AMOLED-матрицей с изогнутыми краями. Первый поддерживает Full HD+ разрешение, тогда как второй предлагает разрешение Quad HD+ и поддержку LTPO. Оба устройства поддерживают частоту обновления 120 Гц, яркость до 1500 нит и ультратонкий сканер отпечатков пальцев в экране (ультразвуковой в модели Pro).

VIVO X80 X80 Pro характеристики


Ожидается, что оба устройства будут оснащены чипсетом Dimensity 9000. Серия будет предлагать до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1. X80, вероятно, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, тогда как X80 Pro будет получит аккумулятором емкостью 4700 мАч. Оба устройства будут поставляться с предустановленной технологией быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Оба Vivo X80 получат 32-мегапиксельную камеру Sony IMX616 для селфи. Предполагается, что задняя камера смартфона получит 50-Мп в основной камере с сенсором Sony IMX866, поддержкой OIS, 12-Мп сверх широкоугольным объективом и 12-мегапиксельным телеобъективом/портретным объективом Sony IMX663 с поддержкой 2-кратного увеличения.

Задняя камера Vivo X80 Pro может включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру Samsung GN1 с поддержкой OIS, 48-мегапиксельный сверх широкоугольный объектив Sony IMX598, портретный объектив Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным зумом и поддержкой OIS.

Vivo X80 и X80 Pro будут предлагать также и другие фишки, такие как защита стекла Schott 3D спереди и сзади, пластину с жидкостным охлаждением площадью 4300 мм2, стереодинамики, NFC, линейный двигатель по оси X, ИК-порт и защиту IP53 (X80) и IP68 (X80 Pro). Ожидается, что обе модели будут работать на ОС Android 12 и прошивкой OriginOS Ocean.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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