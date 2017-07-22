Кастомные карты AMD Radeon RX 6400 неожиданно оказались в продаже. Похоже, что предполагаемый запуск видеокарты RX 6400 начнется немного раньше, чем ожидалось.
Известный инсайдер @momomo_us обнаружил, что несколько карт RX 6400 уже поступили в продажу в Китае и других регионах. Похоже, что все эти карты изготовлены по индивидуальному заказу. В частности, сейчас в продаже есть модель MSI AERO ITX, а также относительно неизвестный китайский бренд TAA.
Модель MSI указана на двух сайтах по подозрительно низкой цене 51,5 или 48,2 доллара, однако momomo не объясняет, где расположены эти розничные продавцы, и есть ряд испаноязычных стран, использующих доллар в качестве валюты. НО По по крайней мере у одного продавца карта была «в наличии».
Один из продавцов не только перечислил новую карту, но и поделился снимком экрана GPU-Z со всеми характеристиками карты. Из этого мы узнаем, что карта имеет почти те же характеристики, что и OEM-вариант, выпущенный в январе, с «игровыми часами» 2039 МГц и ускорением 2321 МГц.
Интересно, что скорость памяти у данной карты снижена с 16 Гбит/с (2000 МГц) до 14 Гбит/с (1750 МГц). Официальные характеристики RX 6400 -- 16 Гбит/с, что либо означает, что некоторые пользовательские карты будут иметь пониженную скорость, либо это просто проблема с этой моделью.
Поскольку карта поступила в продажу почти за 3 недели до запланированного запуска, можно предположить, что это еще не официальный старт продаж, а скорее отдельные розничные продавцы, тихо пытающиеся распродавать свои запасы. К тому же вряд ли она будет стоит всего 50 долларов, возможно это что-то вроде бронирования.
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