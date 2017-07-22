Недавно OPPO анонсировала Find X5 и Find X5 Pro для мировых рынков. В Китае была представлена еще одна модель под названием Find X5 Pro Dimensity Edition. По словам китайского информатора, смартфон OPPO Find X5 Pro+ может находиться в разработке. Он же и раскрыл ключевые характеристики ожидаемой новинки.
По данным информатора, OPPO Find X5 Pro+ будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED E6 с изогнутыми краями, разрешением Quad HD+, частотой обновления экрана 120 Гц и поддержкой технологии LTPO. Он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гбайт хранилища UFS 3.1.
В устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку UltraVOOC мощностью 150 Вт. Также будет и беспроводная зарядка AirVOOC. Скорее всего, он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и ColorOS 12.1.
Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX709. На его задней панели установлены 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX789 с 5-осевой оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный сверх широкоугольный объектив Sony IMX766 и 64-мегапиксельный перископический ультра телеобъектив OmniVision OV64B с 5-кратным зумом и поддержкой OIS.
Устройство может быть защищено Gorilla Glass Victus спереди и сзади, рамка будет выполнена из алюминиевого сплава 6-й серии, будут стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, чип NFC, ИК-порт и защиту от воды и пыли по классу IP68. О дате запуска устройства ничего не сообщается. Предполагается, что смартфон может стоить порядка 1100 долларов США за 12 Гбайт + 256 Гбайт.
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