РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

04 апреля 2022, 15:05




Обновленные AMD RDNA2 выйдут 10 мая. Теперь можно подтвердить слухи о грядущем флагмане Radeon RX 6950XT с «новым» цветом. Эта модель действительно позаимствует дизайн RX 6800XT Midnight Black Edition (из того, что мы можем сказать, он идентичен). Однако первые слухи не упоминали о том, что все модели RX 6X50XT будут черными.

Изображение, на котором видно всё новое семейство обновленных моделей, было получено от Disclosuzen, почти безупречного источника. Согласно полученной информации, запуск трех новых моделей запланирован на 10 мая, а не на 20 апреля, как сообщалось ранее. Дата была перенесена, но источник не указал причину. Кроме того, RX 6400 для рынка DIY также должен быть официально запущен в тот же день.

AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая


Общим для всех этих видеокарт является новая спецификация памяти 18 Гбит/с. Также стоит отметить, что RX 6650XT получит новый дизайн кулера. Это уже конструкция не с одним, а с двумя вентиляторами. Таким образом, он соответствует конфигурации почти всех пользовательских моделей RX 6600 XT, но это могло потребоваться для удовлетворения новых требований к мощности и производительности для этого SKU. То же самое относится и к RX 6750XT, теперь у него дополнительный третий вентилятор. Вполне вероятно, что обе MBA модели (произведенные AMD) будут продаваться через официальный магазин компании. Это не относится к RX 6500XT с одним вентилятором.

Мы ожидаем услышать больше о серии RX 6X50XT в ближайшие недели (в конце концов, до запуска еще месяц). Нашим читателям следует ожидать дополнительной информации о спецификациях, ценах и доступности нестандартных дизайнов. Все это должно стать ясно к 10 мая.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD Radeon RX 6400 незаметно поступает в продажу: немного дешевле GTX 1050 Ti и RX 6500 XT
  • Раскрыты характеристики графической карты Intel Arc A-Series для настольных ПК
  • AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей
  • Утечка характеристик AMD Radeon RX 7950 XT 'RDNA 3':15360 ядер, 32 ГБ памяти, до 2,5 ГГц и 500 Вт
  • AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

    • следующая новость
    Раскрыты характеристики камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: 48 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, на 21% больше, чем у 13 Pro Max

    предыдущая новость
    Раскрыты характеристики OPPO Find X5 Pro+

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Лучший бюджетный процессор Лучший компьютерный корпус Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: 48 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, на 21% больше, чем у 13 Pro Max

    AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

    Раскрыты характеристики OPPO Find X5 Pro+

    AMD Radeon RX 6400 незаметно поступает в продажу: немного дешевле GTX 1050 Ti и RX 6500 XT

    3 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики Vivo X80, X80 Pro до запуска

    Печатные платы NVIDIA RTX 3090 Ti способны поддерживать графику следующего поколения RTX 40 «Ada»

    Раскрыты характеристики графической карты Intel Arc A-Series для настольных ПК

    2 апреля, 2022

    В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G

    Объявлена дата запуска тонких и легких смартфонов HONOR Play6T

    AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей

    Android 13 может позволить пользоваться двумя операторами на одной eSIM

    1 апреля, 2022

    Утечка характеристик AMD Radeon RX 7950 XT 'RDNA 3':15360 ядер, 32 ГБ памяти, до 2,5 ГГц и 500 Вт

    Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

    31 марта, 2022

    OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

    Запуск MSI MAG META 5 5E, игровой ПК на AMD: Ryzen 7 5800 и Radeon RX 6700XT

    iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля

    Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков

    ССЫЛКИ