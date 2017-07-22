Обновленные AMD RDNA2 выйдут 10 мая. Теперь можно подтвердить слухи о грядущем флагмане Radeon RX 6950XT с «новым» цветом. Эта модель действительно позаимствует дизайн RX 6800XT Midnight Black Edition (из того, что мы можем сказать, он идентичен). Однако первые слухи не упоминали о том, что все модели RX 6X50XT будут черными.
Изображение, на котором видно всё новое семейство обновленных моделей, было получено от Disclosuzen, почти безупречного источника. Согласно полученной информации, запуск трех новых моделей запланирован на 10 мая, а не на 20 апреля, как сообщалось ранее. Дата была перенесена, но источник не указал причину. Кроме того, RX 6400 для рынка DIY также должен быть официально запущен в тот же день.
Общим для всех этих видеокарт является новая спецификация памяти 18 Гбит/с. Также стоит отметить, что RX 6650XT получит новый дизайн кулера. Это уже конструкция не с одним, а с двумя вентиляторами. Таким образом, он соответствует конфигурации почти всех пользовательских моделей RX 6600 XT, но это могло потребоваться для удовлетворения новых требований к мощности и производительности для этого SKU. То же самое относится и к RX 6750XT, теперь у него дополнительный третий вентилятор. Вполне вероятно, что обе MBA модели (произведенные AMD) будут продаваться через официальный магазин компании. Это не относится к RX 6500XT с одним вентилятором.
Мы ожидаем услышать больше о серии RX 6X50XT в ближайшие недели (в конце концов, до запуска еще месяц). Нашим читателям следует ожидать дополнительной информации о спецификациях, ценах и доступности нестандартных дизайнов. Все это должно стать ясно к 10 мая.
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