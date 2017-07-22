Сообщается, что в этом году Apple обновит основную камеру iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и увеличит разрешение с 12 Мп до 48 Мп. Единственный недостаток такого изменения это то, что камеры начнут еще заметнее выпирать из корпуса. Просочившиеся характеристики показывают, почему компания будет вынуждена внести эти изменения.
У смартфонов iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сенсор размером 1/1,65 дюйма, поэтому больший сенсор требует большей площади для размещения.
Пользователь Weibo Fishing 8 упомянул множество характеристик, заявив, что 48-мегапиксельный сенсор на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет иметь размер сенсора 1/1,3 дюйма. По расчетам MacRumors, это на 21 процент больше площади сенсора по сравнению с 1/1,65-дюймовым у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Этот 1/1,3-дюймовый датчик будет того же размера, что и 50-мегапиксельная камера Samsung GN1, которая используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Сенсор большего размера имеет ряд преимуществ, поскольку он может захватывать больше света, что приводит к улучшению качества изображения и видео, особенно, в условиях низкой освещенности. Хотя ночной режим Apple компенсирует недостаток окружающего света, для обработки изображения требуется много времени, и даже в этом случае пользователю необходимо держать iPhone неподвижно, чтобы свести к минимуму интенсивность размытия.
Датчик большего размера на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max может в некоторой степени смягчить это, поэтому нам нужно будет увидеть, насколько хорошо он работает, когда поступят первые образцы. Другие спецификации, опубликованные Fishing 8, показывают размер пикселя 1,22 мкм, что меньше размера пикселя 1,9 мкм на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Отдельные пиксели играют огромную роль в общем качестве изображения, но с учетом того, что размер сенсора сам по себе значительно увеличивается, мы можем ожидать значительных улучшений в различных сценариях.
Apple может представить серию iPhone 14 в сентябре этого года, поэтому мы узнаем о характеристиках камеры, так что следите за обновлениями.
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