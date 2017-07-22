РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Раскрыты характеристики камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: 48 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, на 21% больше, чем у 13 Pro Max

04 апреля 2022, 22:33




Сообщается, что в этом году Apple обновит основную камеру iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и увеличит разрешение с 12 Мп до 48 Мп. Единственный недостаток такого изменения это то, что камеры начнут еще заметнее выпирать из корпуса. Просочившиеся характеристики показывают, почему компания будет вынуждена внести эти изменения.

У смартфонов iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сенсор размером 1/1,65 дюйма, поэтому больший сенсор требует большей площади для размещения.
Пользователь Weibo Fishing 8 упомянул множество характеристик, заявив, что 48-мегапиксельный сенсор на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет иметь размер сенсора 1/1,3 дюйма. По расчетам MacRumors, это на 21 процент больше площади сенсора по сравнению с 1/1,65-дюймовым у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

iphone 14 pro max camera sensor


Этот 1/1,3-дюймовый датчик будет того же размера, что и 50-мегапиксельная камера Samsung GN1, которая используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Сенсор большего размера имеет ряд преимуществ, поскольку он может захватывать больше света, что приводит к улучшению качества изображения и видео, особенно, в условиях низкой освещенности. Хотя ночной режим Apple компенсирует недостаток окружающего света, для обработки изображения требуется много времени, и даже в этом случае пользователю необходимо держать iPhone неподвижно, чтобы свести к минимуму интенсивность размытия.

Датчик большего размера на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max может в некоторой степени смягчить это, поэтому нам нужно будет увидеть, насколько хорошо он работает, когда поступят первые образцы. Другие спецификации, опубликованные Fishing 8, показывают размер пикселя 1,22 мкм, что меньше размера пикселя 1,9 мкм на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Отдельные пиксели играют огромную роль в общем качестве изображения, но с учетом того, что размер сенсора сам по себе значительно увеличивается, мы можем ожидать значительных улучшений в различных сценариях.

Apple может представить серию iPhone 14 в сентябре этого года, поэтому мы узнаем о характеристиках камеры, так что следите за обновлениями.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

Читайте также:

  • Раскрыты характеристики OPPO Find X5 Pro+
  • Раскрыты характеристики Vivo X80, X80 Pro до запуска
  • В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G
  • Объявлена дата запуска тонких и легких смартфонов HONOR Play6T
  • Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    • предыдущая новость
    AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Лучший бюджетный процессор Лучший компьютерный корпус Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: 48 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, на 21% больше, чем у 13 Pro Max

    AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

    Раскрыты характеристики OPPO Find X5 Pro+

    AMD Radeon RX 6400 незаметно поступает в продажу: немного дешевле GTX 1050 Ti и RX 6500 XT

    3 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики Vivo X80, X80 Pro до запуска

    Печатные платы NVIDIA RTX 3090 Ti способны поддерживать графику следующего поколения RTX 40 «Ada»

    Раскрыты характеристики графической карты Intel Arc A-Series для настольных ПК

    2 апреля, 2022

    В сеть попали характеристики и цена OPPO Reno7 Lite 5G

    Объявлена дата запуска тонких и легких смартфонов HONOR Play6T

    AMD готовит Radeon RX 6300, карту начального уровня для OEM-производителей

    Android 13 может позволить пользоваться двумя операторами на одной eSIM

    1 апреля, 2022

    Утечка характеристик AMD Radeon RX 7950 XT 'RDNA 3':15360 ядер, 32 ГБ памяти, до 2,5 ГГц и 500 Вт

    Сертифицированы смартфоны Realme RMX3372 и realme RMX3574

    AMD заявили о превосходстве видеокарты Radeon RX 6500M над Intel Arc A370M

    Игровая выставка E3 2022 официально отменена, Summer Game Fest анонсирует мероприятие в июне

    31 марта, 2022

    OnePlus 10 Pro теперь официально: QHD+ AMOLED дисплей 6.7 дюйма, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Первые тесты мобильной графики Intel Arc A350M в 3DMark: новинка сравнима с GTX 1650

    Запуск MSI MAG META 5 5E, игровой ПК на AMD: Ryzen 7 5800 и Radeon RX 6700XT

    iQOO Neo6 с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 1 будет анонсирован 13 апреля

    Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков

    ССЫЛКИ