Realme официально представила планшет Realme Pad Mini, уменьшенную версию Realme Pad. Это устройство с 8,4-дюймовым дисплеем WXGA+ (1340×800 пикселей), с соотношением экрана к корпусу 84,59%, оснащен SoC UniSoC T616 и оперативной памятью до 4 ГБ, работает с пользовательским интерфейсом Realme для Pad на базе Android 11.
Планшет получил ультратонкий корпус толщиной 7,6 мм, тыльную камеру 8 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, два динамика и аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и возможностью реверсивной зарядки.
Технические характеристики Realme Pad Mini
8,7-дюймовый (1340×800 пикселей) ЖК-экран WXGA+
Восьмиядерный 12-нм процессор UNISOC T616 с тактовой частотой 2 ГГц и графическим процессором Mali-G57
3 Гбайт ОЗУ с 32 Гбайт памяти / 4 Гбайт ОЗУ с 64 Гбайт памяти, расширяемая память до 1 Тбайт с помощью microSD
Android 11 с пользовательским интерфейсом Realme для Pad
8-мегапиксельная задняя камера
Фронтальная камера 5MP 105°
Двойные динамики, один микрофон
Габариты: 211,8×124,5×7,6 мм; Вес: 372 г
4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, USB 2.0 Type-C<.li>
Realme Pad Mini выпускается в сером и синем цветах по цене примерно 428 долларов за модель 3 Гбайт + 32 Гбайт, а модель 4 Гбайт + 64 Гбайт -- 504 доллара. Он уже доступен для заказа на Филиппинах.
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