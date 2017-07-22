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Представлен Realme Pad Mini: 8,7-дюймов, UNISOC T616 SoC, 4G LTE, батарея на 6400 мАч

05 апреля 2022, 08:23




Realme официально представила планшет Realme Pad Mini, уменьшенную версию Realme Pad. Это устройство с 8,4-дюймовым дисплеем WXGA+ (1340×800 пикселей), с соотношением экрана к корпусу 84,59%, оснащен SoC UniSoC T616 и оперативной памятью до 4 ГБ, работает с пользовательским интерфейсом Realme для Pad на базе Android 11.

Представлен Realme Pad Mini: 8,7-дюймов, UNISOC T616 SoC, 4G LTE, батарея на 6400 мАч


Планшет получил ультратонкий корпус толщиной 7,6 мм, тыльную камеру 8 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, два динамика и аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и возможностью реверсивной зарядки.

Технические характеристики Realme Pad Mini

  • 8,7-дюймовый (1340×800 пикселей) ЖК-экран WXGA+

  • Восьмиядерный 12-нм процессор UNISOC T616 с тактовой частотой 2 ГГц и графическим процессором Mali-G57

  • 3 Гбайт ОЗУ с 32 Гбайт памяти / 4 Гбайт ОЗУ с 64 Гбайт памяти, расширяемая память до 1 Тбайт с помощью microSD

  • Android 11 с пользовательским интерфейсом Realme для Pad

  • 8-мегапиксельная задняя камера

  • Фронтальная камера 5MP 105°

  • Двойные динамики, один микрофон

  • Габариты: 211,8×124,5×7,6 мм; Вес: 372 г

  • 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, USB 2.0 Type-C<.li>
  • Батарея 6400 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, обратная зарядка<.li>


specs realme pad mini


Realme Pad Mini выпускается в сером и синем цветах по цене примерно 428 долларов за модель 3 Гбайт + 32 Гбайт, а модель 4 Гбайт + 64 Гбайт -- 504 доллара. Он уже доступен для заказа на Филиппинах.


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