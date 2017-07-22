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Представлено сразу шесть моделей наушников Edifier

05 апреля 2022, 11:34




Новинки сильно отличаются друг от друга, это и полноразмерные игровые модели, гарнитуры типа TWS и одна мoнoгарнитура.
Edifier, компания, которая производит различную аудио технику, показала 6 новых наушников: G30 TE, CC200, G33, GM4 MINI 1, X2 и W200T mini. Из них три (G30 TE, G33 и GM4 MINI 1) представляют собой геймерские наушники, CC200 - мoнo гарнитура, а X2 и W200T mini - типичные TWS.

Edifier G30 TE и G33
Обновленные полноразмерные гарнитуры для геймеров. Они получили 50 и 40 мм драйверы, подключаются по проводу через USB.
Наушники выделяются качественным звучанием, есть поддержка объемного звука 7.1 Surround. За счет этого обеспечивается отличная детализация и очень точное позиционирование звука, и это создает ощутимое преимущество в конкурентных играх. С таким звуком вы будете знать точное расположение откуда исходит звук, у вас будет возможность быть готовым к встрече с врагом еще до визуального контакта.
Еще у наушников есть яркая RGB-подсветка, за счет чего дизайн выглядит интереснее и привлекательнее. Довершает всё качественный микрофон, с ним вы всегда будете на связи со своей командой и сможете оперативно планировать совместные действия.

Представлено сразу шесть моделей наушников Edifier


Edifier GM4 MINI 1
Edifier GM4 MINI 1 - это игровая TWS-гарнитура. У нее есть основные качества от полноразмерных геймерских наушников, но в более компактном корпусе.
Внешне они намекают на свою геймерскую принадлежность. Кейс получил агрессивный дизайн с подсветкой по круге, за счет чего он станет элементом декора игровой системы.
Подключение происходит по технологии Bluetooth V5.0, за счет чего обеспечивается низкое энергопотребление. Батарея позволит работать 4 часа от одного заряда, а с чехол для подзарядки можно получить дополнительные 18 часов автономной работы.
Гарнитуры выделяется минимальной задержкой всего в 65 мс, что очень важно для online-игр. Еще здесь есть защита от воды и пыли по стандарту IPX5.

Edifier CC200
Edifier CC200 - беспроводная мoнoгарнитура c 30-мм драйвером с композитной диафрагмой, что создает хорошую детализацию и качественное звучание.
За подключение к источнику сигнала отвечает Bluetooth V5.0. Здесь небольшая задержка сигнала и никое энергопотребление. Вместе с внушительной встроенной батареей обеспечивается до 64 часов работы в режиме прослушивания музыка или до 29 часов разговора по гарнитуре, что позволяет пользоваться наушниками в течение нескольких дней без подзарядки.
Гарнитура оснащена микрофоном с функцией шумоподавления. Она позволяет передавать чистый голос и посреди шумной обстановки, так как от нее приходит избавление от посторонних шумов и помех.

Edifier X2 и W200T mini
Модели Edifier X2 и W200T mini - это TWS-гарнитуры, подходящие для ежедневного использования, они справятся с широким кругом задач, от звонков до музыки и игр.
13-мм драйверы создают звучание с детальной проработкой как высоких, так и низких частот. Поддержка аудиокодека Qualcomm® aptXTM создает звучание, сравнимое с проигрыванием компакт-диска на акустике.
Подключение идет по технологии Bluetooth V5.0, что позволяет их использовать с практически любыми устройствами. Длительность автономной работы с подзарядкой от кейса позволят использовать наушники в различных сценариях работы и забыть о постоянной подзарядке.
Новинки выделяются небольшими габаритами и легкой конструкцией, их удобно использовать, надетая гарнитура просто не ощущается. Модель X2 защищена по стандарту IP54, что делает ее интересным вариантом для активного отдыха и спорта.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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