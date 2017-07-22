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GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0

05 апреля 2022, 17:06




IRDM PRO M.2 PCIe gen 4 x4 - это самое быстрое устройство хранения данных в линейке твердотельных накопителей IRDM. IRDM PRO M.2 оснащен высокоскоростным интерфейсом PCIe 4 x4 NVMe. Это решение обеспечивает вдвое большую скорость по сравнению с продуктами поколения 3 x 4. Максимальная скорость чтения и записи составляет соответственно 7000 МБ/с и 6850 МБ/с, что обеспечивает отличную производительность и стабильность. Отдельно стоит отметить дополнительный буфер DRAM объемом до 2 ГБ, что гарантирует стабильность даже при большой нагрузке.

Контроллером всей системы является PS5018-E18, технологически продвинутая модель, поставляемая одним из лучших и наиболее опытных производителей на рынке, а именно Phison. Восьмиканальный контроллер E18 основан на архитектуре ARM Cortex R5, а также совместим с последней версией протокола NVMe - 1.4. Недавно представленный накопитель IRDM PRO доступен в трех вариантах емкости - 1, 2 и 4 ТБ. Это ответ на разнообразные потребности пользователей данного типа продуктов - от повседневных решений до профессиональных приложений, таких как работа с 3D-моделированием, анимацией или рендеринг изображений.

GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0


Привод отличается не только технологией, но и формой. Уникальный радиатор является оригинальным проектом польского бренда с точки зрения дизайна. Изготовленный из прочного материала, он имеет эстетичный вид и стилистику, отражающую ценности бренда IRDM. С первого взгляда можно заметить, что бренд заботится о консистенции своей продукции. Радиатор, сочетающий в себе матовые и глянцевые элементы, выглядит массивно и еще больше подчеркивает высокое качество всего устройства. Сохраняя черную цветовую схему, он отсылает к другим продуктам линейки IRDM, а весь дизайн сохраняет ретро-стиль с современным оттенком, напоминающим дизайн электроники 1980-х годов. Радиатор изготовлен из алюминия, отлично проводящего тепло.

SSD накопитель IRDM PRO M.2 продается в упаковке, характерной для премиальных продуктов IRDM. В комплект поставки кроме самого накопителя входят радиатор и монтажный комплект с отверткой.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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