После запуска OnePlus Nord CE 2 в феврале китайский производитель телефонов готов к выпуску облегченного варианта, получившего название OnePlus Nord CE 2 Lite. Ожидается, что устройство будет выпущено в этом месяц, но его характеристики и дизайн уже раскрыты.
Типстер Йогеш Брар выдал характеристики бюджетного телефона вместе с рендером. Судя по изображению, дизайн смартфона идентичен Realme 9 Pro. На самом деле, даже и характеристики в чем-то совпадают.
Смартфон может похвастаться 6,58-дюймовым дисплеем с отверстием под камеру в углу и разрешением Full HD+. Это ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц. Судя по рендеру, у него есть динамик сверху и качелька громкости слева, а кнопка питания справа. Эта кнопка питания будет использоваться как боковой сканер отпечатков пальцев.
Он оснащен системой с тремя камерами сзади, а линзы расположены точно так же, как у камер Realme 9 Pro, но датчики различаются. Nord CE 2 Lite получил основной объектив на 64 МП, моно объектив на 2 МП и макро объектив на 2 МП. Для селфи есть 16-мегапиксельная камерой.
Смартфон будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 695 (поддерживает 5G) в сочетании с 6 Гбайт / 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти. В нем установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Он загружается на OxygenOS 11 и будет иметь ОС Android 11.
Кроме того, телефон ранее был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG. У него есть поддержка Bluetooth v5.1, номер модели указан как GN2200. Ожидается, что телефон будет стоить от 265 долларов.
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