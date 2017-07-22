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Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite

05 апреля 2022, 21:31




После запуска OnePlus Nord CE 2 в феврале китайский производитель телефонов готов к выпуску облегченного варианта, получившего название OnePlus Nord CE 2 Lite. Ожидается, что устройство будет выпущено в этом месяц, но его характеристики и дизайн уже раскрыты.

Типстер Йогеш Брар выдал характеристики бюджетного телефона вместе с рендером. Судя по изображению, дизайн смартфона идентичен Realme 9 Pro. На самом деле, даже и характеристики в чем-то совпадают.

Смартфон может похвастаться 6,58-дюймовым дисплеем с отверстием под камеру в углу и разрешением Full HD+. Это ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц. Судя по рендеру, у него есть динамик сверху и качелька громкости слева, а кнопка питания справа. Эта кнопка питания будет использоваться как боковой сканер отпечатков пальцев.

Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite


Он оснащен системой с тремя камерами сзади, а линзы расположены точно так же, как у камер Realme 9 Pro, но датчики различаются. Nord CE 2 Lite получил основной объектив на 64 МП, моно объектив на 2 МП и макро объектив на 2 МП. Для селфи есть 16-мегапиксельная камерой.

Смартфон будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 695 (поддерживает 5G) в сочетании с 6 Гбайт / 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти. В нем установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Он загружается на OxygenOS 11 и будет иметь ОС Android 11.

Кроме того, телефон ранее был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG. У него есть поддержка Bluetooth v5.1, номер модели указан как GN2200. Ожидается, что телефон будет стоить от 265 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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