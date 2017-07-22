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В грядущем чипсете Snapdragon 7 будут использоваться ядра Cortex-A710 и A510

06 апреля 2022, 00:58




Известный информатор на Weibo, Digital Chat Station, раскрыл ключевые характеристики грядущей серии чипсетов Snapdragon 7. Он заявляет, что грядущий чипсет получит 4 ядра Cortex-A710 и 4 ядра ЦП Cortex-A510, а также графический процессор Adreno 662. Получается, что он буквально на шаг позади Snapdragon 8 Gen 1, в котором одно из ядер Cortex-A710 заменено на сверхмощное ядро Cortex-X2.

В грядущих чипсетах Snapdragon 7 будут использоваться ядра Cortex-A710 и A510


Предстоящий чипсет серии Snapdragon 7 будет оснащен ядрами Cortex A710 и A510. Скорее всего, он будет называться Snapdragon 7 Gen 1 -- в соответствии с обновленным соглашением об именах компании. Информации о том, кто будет делать чип, пока нет. Он может быть основан на 4-нм техпроцессе Samsung или 5-нм TSMC.


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