Известный информатор на Weibo, Digital Chat Station, раскрыл ключевые характеристики грядущей серии чипсетов Snapdragon 7. Он заявляет, что грядущий чипсет получит 4 ядра Cortex-A710 и 4 ядра ЦП Cortex-A510, а также графический процессор Adreno 662. Получается, что он буквально на шаг позади Snapdragon 8 Gen 1, в котором одно из ядер Cortex-A710 заменено на сверхмощное ядро Cortex-X2.
Предстоящий чипсет серии Snapdragon 7 будет оснащен ядрами Cortex A710 и A510. Скорее всего, он будет называться Snapdragon 7 Gen 1 -- в соответствии с обновленным соглашением об именах компании. Информации о том, кто будет делать чип, пока нет. Он может быть основан на 4-нм техпроцессе Samsung или 5-нм TSMC.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".