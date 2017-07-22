У Redmi есть целая линейка бюджетных и премиальных маршрутизаторов и сейчас компания собирается начать продажи нового роутера Redmi AX6000 на своем внутреннем рынке в Китае. Хотя цена продукта составляет 499 юаней, поначалу он будет доступен по сниженной цене 489 юаней (~ 77 долларов).
Выход этого роутера произошел всего через несколько дней после роутера Redmi AX5400 в Китае. Похоже, что AX6000 был выпущен компанией как преемник AX3000, вышедшего в прошлом году.
Маршрутизатор Redmi AX6000 работает с восемью потоками данных и поддерживает полосу пропускания 160 МГц и скорость беспроводной связи 6000 мегабит. По сравнению с AX3000 он предлагает вдвое большую скорость, а дальность действия увеличена на 40 процентов.
Запуск этого маршрутизатора также знаменует собой первый маршрутизатор бренда Redmi с 8-канальным усилителем сигнала. Под капотом он работает на четырехъядерном процессоре MediaTek Filogic 830 с частотой одного ядра 2 ГГц.
Он имеет 512 ГБ оперативной памяти и поддерживает подключение до 248 устройств одновременно. Есть четыре адаптивных сетевых порта, а также поддерживается агрегация портов LAN, можно настроить сеть как порт IPTV. Подобно другим продуктам Xiaomi и Redmi, его тоже можно легко настроить и управлять им через мобильное приложение.