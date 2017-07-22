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Раскрыт дизайн OPPO Reno8, он может выглядеть как флагман OnePlus

06 апреля 2022, 15:21




В ноябре 2021 года OPPO представила в Китае серию смартфонов Reno7. Теперь китайский производитель, похоже, работает над линейкой Reno8. Надежный типстер Digital Chat Station поделился изображением смартфона.

Просочившийся рендер, которым поделился типстер, показывает OPPO Reno8 с плоским дисплеем и с перфорацией на передней панели. Модуль задней камеры сливается с краем Reno8. Он включает в себя три камеры и светодиодную вспышку.

Серия Reno8, похоже, оснащена встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. На левом ребре телефона расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости, а на правой стороне - клавиша питания.

OPPO Reno8 может выглядеть как флагман OnePlus


Типстер поделился некоторыми характеристиками телефона серии OPPO Reno8. Сообщается, что он оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ разрешения, с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Задняя камера устройства имеет 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766. К сожалению, в утечке нет информации о камерах, чипсете или аккумуляторе устройства.

OPPO представила линейку Reno6 в мае 2021 года. Следовательно, есть вероятность, что семейство Reno8 может стать официальным в мае или июне этого года в Китае. Модельный ряд может включать три модели, такие как Reno8, Reno8 Pro и Reno8 Pro+. Похоже, что вскоре слухи расскажут больше о спецификациях линейки Reno8 в ближайшие дни.


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