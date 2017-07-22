До сих пор Samsung выпускала свои флагманские смартфоны с процессорами Qualcomm Snapdragon и собственными чипами Exynos, но в новом сообщении от СМИ утверждается, что корейский конгломерат рассматривает возможность использования чипсетов MediaTek для своих будущих флагманов, а это означает, что мы можем увидеть Galaxy S23 с чипсетом MediaTek на борту.
Однако источник говорит, что даже в таком случае не все устройства Galaxy S23 будут иметь SoC MediaTek. Samsung будет использовать их только для азиатских моделей. В отчете также утверждается, что около половины устройств Galaxy S22 Fan Edition (FE) также будут работать на чипах тайваньской компании.
В настоящее время неясно, какие чипы MediaTek Samsung будет использовать для этих смартфонов, но стоит отметить, что Samsung ранее использовала чипсеты MediaTek для своих бюджетных смартфонов.
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