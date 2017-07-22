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Следующий флагман Samsung может получить чип от MediaTek

06 апреля 2022, 18:56




До сих пор Samsung выпускала свои флагманские смартфоны с процессорами Qualcomm Snapdragon и собственными чипами Exynos, но в новом сообщении от СМИ утверждается, что корейский конгломерат рассматривает возможность использования чипсетов MediaTek для своих будущих флагманов, а это означает, что мы можем увидеть Galaxy S23 с чипсетом MediaTek на борту.

MTK MedaiTek будет у флагмана Samsung


Однако источник говорит, что даже в таком случае не все устройства Galaxy S23 будут иметь SoC MediaTek. Samsung будет использовать их только для азиатских моделей. В отчете также утверждается, что около половины устройств Galaxy S22 Fan Edition (FE) также будут работать на чипах тайваньской компании.

В настоящее время неясно, какие чипы MediaTek Samsung будет использовать для этих смартфонов, но стоит отметить, что Samsung ранее использовала чипсеты MediaTek для своих бюджетных смартфонов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

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