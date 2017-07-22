Рендеры грядущего Moto G Stylus 5G (2022) под кодовым названием Milan 5G появились в сети благодаря инсайдеру Эвану Блассу. Как следует из названия, это смартфон со стилусом от Motorola, который выйдет после февральского выпуска "обычного" Moto G Stylus 2022, который поддерживал только 4G.
С точки зрения внешнего вида, он напоминает своего 4G-брата, а также другие недавние смартфоны Moto, но у него есть стилус, спрятанный внутри корпуса телефона. Телефон будет поставляться только в двух цветах: черном и темно-зеленом.
Этот смартфон получил характеристики среднего уровня, включая мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G с графическим процессором Adreno 619, 6,78-дюймовый ЖК-экран FHD+ с частотой 120 Гц и яркостью до 459 нит. У него тройные камеры на 50 Мп плюс широкоугольный модуль на 8 Мп, датчик глубины резкости на 2 Мп и фронтальная камера на 16 МП, размещенная в отверстии на дисплее. На корпусе есть разъем для наушников 3,5 мм в дополнение к порту USB-C. Смартфон работает на последней версии Android 12 и него большая батарея емкостью 5000 мАч. На борту 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и 128 Гбайт встроенной памяти, есть боковой датчик отпечатков пальцев, кроме 5G поддерживаются Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou и чип NFC.
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