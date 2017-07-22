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IFA возвращается в Берлин в сентябре 2022 года

07 апреля 2022, 08:51




Объявлено, что немецкая выставка вернется к очному формату в конце этого года. Выставка IFA, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине, вернется в 2022 году, чтобы продемонстрировать последние разработки в области бытовой электроники, бытовой техники, информационных технологий и телекоммуникаций.

ifa 2022


Наконец, пришло время «воплотиться в реальность» и снова организовать полномасштабную торговую выставку на территории Берлина, в городе, который является не только столицей крупнейшего в Европе потребительского рынка , но и превратился в европейский медиа-центр. Многие ведущие мировые бренды уже заявили о своем участии. На данный момент мы отмечается высокий спрос на разделы про фитнес, цифровое здоровье и бытовую технику.

Сегодняшние новости появились после того, как IFA была отменена в 2021 году из-за неопределенности с COVID-19. «У отрасли есть сильное желание вернуться к очному мероприятию, и мы стремимся воплотить это в жизнь в Берлине в сентябре этого года безопасным и успешным образом», - говорит Мартин Экниг, генеральный директор Messe Berlin -- места, где обычно проходит IFA.

Площадка Messe в настоящее время открывается для первой выставки с ограниченными ограничениями COVID-19. С 1 апреля 2022 года посетители смогут посещать крупные мероприятия в Берлине без предъявления доказательств тестирования или вакцинации. На следующую выставку в Берлине (Fruit Logistica 5-7 апреля) билеты приобрели посетители из более чем 115 стран.

С этими новостями из Берлина кажется, что мир возвращается к дням, предшествовавшим глобальной пандемии. В этом году у нас действительно была индивидуальная CES, и, хотя, многие бренды выбыли из-за вспышки варианта омикрон, выставка все равно состоялась, хотя и со многими ограничениями, включая требования к вакцине и ношению масок.


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