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Remedy сделает ремейк Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей следующего поколения

07 апреля 2022, 09:44




Приготовьтесь к веселью следующего поколения, потому что первые две части серии Max Payne ожидают ремейка для ПК, Xbox X/S и PS5. Ремейки будут выпущены вместе и разрабатываются создателями оригинальной серии Remedy Entertainment на движке Northlight. Rockstar финансирует проект, который будет «соответствовать типичному производству AAA игр от Remedy» с точки зрения масштаба и проработки. Генеральный директор Remedy Теро Виртала рассказал о проекте.

Remedy сделает ремейк Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей следующего поколения


"Max Payne всегда занимал особое место в сердцах сотрудников Remedy, и мы миллионы поклонников по всему миру думают так же. Мы очень рады снова работать с нашими партнерами из Rockstar Games, чтобы получить возможность по-новому познакомить игроков с историей, действием и атмосферой оригинальных игр Max Payne."

Босс Rockstar Сэм Хаузер также взволнован возвращением любимого фанатами сериала. "Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy предложили нам переделать оригинальные игры Max Payne. Мы большие поклонники работы, которую команда Remedy создавала на протяжении многих лет, и нам не терпится поиграть в эти новые версии."

Ремейки Max Payne присоединяются к ряду других проектов Remedy, которые становятся все более загруженными, включая продолжение Control, Alan Wake II и многопользовательскую игру, издаваемую Tencent. Будем надеяться, что у компании есть ресурсы, чтобы отдать должное Max Payne, потому что этот проект, скорее всего, сразу же поднимется на вершину списков «самых ожидаемых» фанатов. Как уже упоминалось, Max Payne 1 и 2 запланированы для ПК, Xbox Series X/S и PS5.


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